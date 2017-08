Mor el sospitós que ha envestit una agent dels Mossos en fugir de Barcelona

EFE Actualitzada 17/08/2017 a les 21:19

Imatges Controls dels Mossos a la Diagonal Control dels Mossos d'Esquadra aquest dijous a la tarda a la sortida de Barcelona per la Diagonal Segre © Un control dels Mossos d'Esquadra aquest dijous a Barcelona. EFE

El sospitós que ha envestit una agent dels Mossos d’Esquadra en un control a la sortida de Barcelona després de l’atemptat ha estat localitzat sense vida al seu cotxe, a tres quilòmetres d’on els agents l'han intentat detenir a trets, segons fonts policials.



Un agent dels Mossos d’Esquadra ha resultat ferit en ser envestit per un cotxe que s’ha saltat un control policial a l’avinguda de la Diagonal de Barcelona, encara que es desconeix de moment si el conductor del vehicle està relacionat amb l’atemptat perpetrat aquesta tarda a la Rambla.



El mosso, que té una cama trencada, participava en el dispositiu "Gàbia", que s’ha activat després de l’atemptat per tancar la zona més propera, així com les principals vies d’accés i de sortida de Barcelona amb la finalitat de dificultar el moviment dels terroristes.



Fonts properes a la investigació han explicat que l’agent, l’estat del qual es desconeix, ha resultat ferit després de ser envestit per un vehicle, pel que sembla un Ford Focus que esperava en un control policial.



Les forces de seguretat han perseguit el vehicle, que s’ha dirigit per l’A-2 en direcció|adreça Tarragona.