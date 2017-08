> Busquen una segona furgoneta per l'atropellament massiu a Les Rambles

> Busquen dos ocupants de la furgoneta, un de pel que sembla amagat en un bar

> Els Mossos demanen que s'eviti anar a la zona

>Tancades les estacions del metro i trens a la plaça de Catalunya

Atentado en la Rambla de Barcelona pic.twitter.com/C4VoeMkMp8 — BELEN POZO (@_abpr) 17 de agosto de 2017

Busquen dos presumptes terroristes

Estampida ahora mismo en El Corte Inglés de Plaza Catalunya en Barcelona pic.twitter.com/72LLRmJjRk — Jordi Perez Colome (@jordipc) 17 de agosto de 2017

comunicats oficials

18:15 Hi ha víctimes mortals i ferits arran de l'atropellament. NO hi ha hagut cap tiroteig a El Corte Inglés. Seguiu fonts oficials — Mossos (@mossos) 17 de agosto de 2017

18:08 Dispositivo de búsqueda del autor del atropello masivo en marcha. No se acerquen a la zona afectada — Mossos (@mossos) 17 de agosto de 2017

#Barcelona #Rambles si us trobeu bé comunique-vos via xarxes socials per evitar col·lapsar les línies telefòniques — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 17 de agosto de 2017

S’acaba de produir atropellamiento massiu a les Rambles de Barcelona per part d’una persona amb una furgoneta. Diversos ferits — Mossos (@mossos) 17 d’agost de 2017

IMPORTANT x incident zona Plaça Catalunya evitin sortir al carrer

Evitin sortir al carrer zona plaça Catalunya per incident greu — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 17 d’agost de 2017

Almenys tretze persones han mort i vint han resultat ferides en l'atropellament massiu d'aquesta tarda a les Rambles, a Barcelona, segons han confirmat fonts policials. La policia catalana i els equips d'emergències sanitàries han desplegat un ampli dispositiu en aquesta zona, al centre turístic de la capital catalana, freqüentada diàriament per milers de turistes, i que ha quedat acordonada.L'atropellament massiu l'ha comès una furgoneta de color blanc, l'ocupant de la qual l'ha abandonat a l'altura de l'estació de metro de Liceu i ha fugit a peu, segons han detallat fonts properes a la investigació.La Generalitat ha recomanat als ciutadans que evitin sortir al carrer a la zona de la plaça de Catalunya per aquest "incident greu".A més, els Mossos d'Esquadra han demanat que s'eviti anar a la zona de les Rambles per no obstaculitzar la tasca dels serveis d'emergències.La Policia està buscant dues persones com a suposats autors de l'atropellament massiu d'aquesta tarda a Barcelona, en el que almenys hi ha un mort i vint ferits, i es creu que un d'ells s'ha parapetat en un bar amb una arma, segons les primeres hipòtesis de les forces de seguretat.Les mateixes fonts han assenyalat que la furgoneta amb què s'ha produït l'atropellament ha estat interceptada, però el seu conductor ha aconseguit escapar i s'ha parapetat dins d'un bar, pel que sembla armat, del Paral·lel de Barcelona, mentre que un segon ocupant del vehicle ha aconseguit fugir.Pel que sembla, durant el seu recorregut, que ha començat a la boca de metro situada a l'inici de les Rambles, la furgoneta ha impactat contra diversos cotxes i ha arribat pràcticament fins a l'entrada del Liceu, pel carril central d'aquesta avinguda, deixant al seu pas desenes de ferits.Les forces de seguretat estan buscant una persona amb un jersei blanc i ratlles blaves.El govern català ha demanat el tancament de les estacions del metro, de Renfe i dels Ferrocarrils catalans a la plaça de Catalunya, on s'han desplaçat diverses ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Als voltants de la Rambla i la plaça de Catalunya s'han registrat després de l'atropellament massiu diverses escenes de pànic, amb gent corrent molt espantada, refugiant-se en comerços i portals de la zona: