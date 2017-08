Els ciutadans deixen flors i espelmes a Les Rambles per rebutjar la violència

EFE Actualitzada 18/08/2017 a les 12:07

© Ciutadans deixen flors a les Rambles de Barcelona aquest divendres. EFE

Els ciutadans que s’atansen aquest matí a Las Rambles han començat a deixar flors i espelmes enceses en un punt de la calçada central, situat davant el Teatre del Liceu, sobre un cartell amb el lema "Catalunya, lloc de pau". De manera espontània, moltes persones han volgut així deixar una mostra de rebuig a l’atemptat perpetrat ahir a la cèntrica avinguda barcelonina i defensar el caràcter pacífic de la ciutat i de tota Catalunya. Una de les persones que s’ha atansat aquest matí a La Rambla és Antonio, que ha explicat que "he vingut aquí perquè ho faig gairebé cada dia i avui no serà diferent".



Acompanyat per familiars que acaben d’arribar de visita a Barcelona, Antonio ha assegurat que "cal quedar-se tranquils. Han de veure que no estem nerviosos perquè Barcelona és poderosa. Sabien on anaven a fer mal".



Malgrat que el nombre de turistes i barcelonins que deambulen avui per Les Rambles no és el mateix que una jornada normal d’agost, són bastantes les persones que s’han atansat a aquesta via, en la qual són poques les cafeteries que estan obertes.

L’únic quiosc que ha obert les seues portes està empaperat amb les portades de les edicions de les portades d’avui, que recullen en grans titulars de l’atemptat terrorista que va sembrar el pànic a Barcelona.