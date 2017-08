Les víctimes dels atemptats són de més de 30 països

EFE / Redacció Actualitzada 18/08/2017 a les 18:18

Els dos atacs han provocat 126 ferits, 120 a Barcelona i 6 a Cambrils

© Un ram de flors a l'ambaixada espanyola a Berlín. EFE

Els dos atemptats a Catalunya han provocat 126 ferits, 120 a Barcelona i 6 a Cambrils. En aquests moments s’ha donat d’alta a 61 persones (59 a Barcelona i 2 en Cambrils) i queden ingressades 65 persones (61 a Barcelona i 4 en hospitals de Tarragona)



Les víctimes són d’almenys 33 països diferents, entre ells diversos llatinoamericans, segons un balanç provisional facilitat avui per les autoritats.



Entre les víctimes, majoritàriament turistes i entre elles menors d’edat, hi ha nord-americans, canadencs, argentins, veneçolans, peruans, cubans, equatorians, colombians, hondurenys i dominicans, segons Protecció Civil.



A més, figuren espanyols, francesos, alemanys, britànics, holandesos, italians, belgues, irlandesos, austríacs, hongaresos, grecs, romanesos, macedonis i turcs.



També hi ha entre les víctimes australians, pakistanesos, filipins, kuwaitians, algerians, marroquins, egipcis, mauritans, i xinesos, a més de ciutadans de Taiwan.