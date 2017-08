Dos excaps de Lleida, al capdavant dels Mossos a Alcanar i Cambrils

A.G.B / L.G Actualitzada 20/08/2017 a les 07:51

Espectacular desplegament al mercadillo de Pardinyes i altres zones de la ciutat

© Dos excaps de Lleida, al capdavant dels Mossos a Alcanar i Cambrils Lleonard Delshams

Dos excaps dels Mossos d’Esquadra a les comarques de Lleida estan al capdavant de la policia catalana a Alcanar, on la cèl·lula preparava les bombes per cometre un gran atemptat, i Cambrils, on van ser abatuts cinc dels terroristes quan anaven a cometre una massacre. Es tracta de l’intendent Josep Maria Estela i del comissari David Boneta, cap de la Regió Policial de Terres de l’Ebre i cap de la Regió Policial del Camp de Tarragona, respectivament.



Tots dos van ser destinats el mes de maig passat després de la reestructuració interna del cos. Boneta, natural de Tremp i de 47 anys, era fins llavors el màxim responsable de l’Àrea Bàsica Policial Segrià-Garrigues- Pla d’Urgell. Per la seua part, Estela, nascut a Alcarràs fa 37 anys, era el subcap de la Regió Policial de Ponent. En el cas de Boneta, va ser el comandament encarregat d’explicar in situ al president Puigdemont com els agents van interceptar els terroristes i van evitar una tragèdia molt més gran. Precisament, una de les agents ferides durant el dispositiu en aquesta localitat del Baix Camp és originària de Lleida.



Per la seua part, l’intendent Estela va ser l’encarregat d’anunciar dijous (quan encara no s’havia comès l’atemptat i es desconeixia que era allà on els havien preparat) que els Mossos sospitaven que hi havia un segon cos sepultat a la runa de la casa d’Alcanar. Precisament ahir es van trobar restes d’una tercera persona, segons va publicar El País en l’edició digital.



D’altra banda, els Mossos d’Esquadra han incrementat aquests dies la vigilància en punts estratègics de Lleida com poden ser els de gran afluència de persones, com l’Eix Comercial, i carreteres principals. Ahir, per exemple, els ARRO (Àrea Regional de Recursos Operatius) van desplegar un fort dispositiu al mercat setmanal de Pardinyes, al pàrquing del Barris Nord. La presència policial s’ha incrementat després dels atemptats de Barcelona i Cambrils, però el dispositiu antiterrorista ja s’havia iniciat anteriorment quan el ministeri de l’Interior va declarar el nivell 4 d’alerta després dels atacs a París el 2015.



En aquest sentit, els Mossos d’Esquadra han triplicat les hores dedicades als operatius antiterroristes a les comarques de Ponent i el Pirineu. Només el 2016, s’hi van dedicar més de 34.000 hores, davant les 11.600 d’un any abans. Així mateix, en l’última Junta Local de Seguretat, els Mossos van destacar que l’últim any s’han portat a terme més de 700 identificacions en matèria d’antiterrorisme a la capital del Segrià.