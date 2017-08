Musulmans de Lleida reclamen a la Generalitat més control dels imams

“No podem tancar els ulls perquè és un problema molt greu que s’ha d’afrontar. Penseu, per exemple, que la major part d’aquests terroristes s’han criat a Catalunya”, va afirmar ahir el lleidatà Omar Charah, portaveu de l’associació Atlas, que va afegir que “el terrorisme és un càncer i l’administració ha de treballar encara més per detectar on es genera, sigui a les mesquites o en persones que s’aïllen i fan guetos”. Una de les reclamacions és que la Generalitat, a través del Consell Islàmic, tingui “un veritable control” dels imams que arriben a les mesquites. I va posar com a exemple l’aprenentatge de l’àrab. “Per què els meus fills si volen aprendre àrab ho han de fer en un oratori i no a l’escola? La religió s’ha apropiat de la nostra comunitat.” “Estem patint i molts ens sentim avergonyits. N’hi ha molts que associen l’islam amb els terroristes”, afegeix Charah. Han previst per a dilluns a les 19.30 una concentració oberta a tota la ciutadania davant de la Paeria per mostrar la repulsa als terroristes. Dos-centes persones, majoritàriament musulmanes, es van manifestar ahir amb aquesta mateixa finalitat a les Rambles.

D’altra banda, la mare de Younes Abouyaaqoub (buscat com a possible conductor de la furgoneta de l’atemptat a Barcelona) va demanar ahir al seu fill que s’entregui perquè és millor que estigui pres abans que mori. La dona, Ghanno Gaanimi, va fer aquestes declaracions en una concentració de musulmans a Ripoll de rebuig dels atemptats.