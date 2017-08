Un nen australià entre les tres noves víctimes identificades a Barcelona

Actualitzada 20/08/2017 a les 17:30

© El major dels Mossos, Lluïs Trapero. EFE

El departament d’Interior de la Generalitat ha informat avui que ha pogut identificar tres víctimes més dels atemptats de Barcelona i Cambrils (Tarragona), entre elles a un nen de doble nacionalitat australiana i britànica, pel que ja són 12 de 14 els morts identificats.



Amb la confirmació de la mort del nen australià de 7 anys a La Rambla de Barcelona són ja dos els menors morts i identificats per l’atropellament intencionat a Barcelona.



El pare del nen va arribar ahir a Barcelona des d’Austràlia i, acompanyat per psicòlegs i altres professionals de suport emocional, es va dirigir a l’Institut de Medicina Legal de la Ciutat de la Justícia, a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), per identificar el seu fill mort.



El petit era a Barcelona juntament amb la seua mare, que va resultar ferida en l’atemptat i està ingressada en un centre hospitalari.