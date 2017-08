Els Mossos tenen "indicis sòlids" que l'imam de Ripoll va morir a Alcanar

El major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, ha anunciat aquest dilluns que la policia catalana compta amb "indicis bastant rellevants i sòlids" de que un dels almenys dos terroristes morts en l’explosió de la casa d’Alcanar (Tarragona) és l’imam de Ripoll (Girona) Abdelbaki Es Satty.



En roda de premsa, Trapero ha indicat que la principal hipòtesi dels investigadors és que l’imam va exercir un paper clau en la radicalització dels altres onze integrants de la cèl·lula que la setmana passada va perpetrar els atemptats de Barcelona i Cambrils (Tarragona), en els quals van morir quinze persones.



Els Mossos d’Esquadra estan a l’espera de què l’anàlisi de l’ADN de les restes de les, almenys, dos persones trobats a la casa d’Alcanar, que va saltar pels aires dimecres a la nit 16 d’agost passat quan els terroristes preparaven els seus explosius, confirmin de forma definitiva que l’imam de Ripoll és un dels morts en aquest habitatge. No obstant això, ha insistit que els investigadors ja compten amb indicis "bastant rellevants i sòlids" per considerar que l’imam|imant va morir a la casa, a partir del relat de testimonis i de documentació intervinguda que l’ubiquen a l’immoble la nit de l’explosió. "Hi ha tres o quatre elements que apunten a què (l’imam) estava aquella nit a la casa d’Alcanar", ha afirmat el major, que no ha volgut confirmar si s’ha localitzat la furgoneta del religiós en aquesta localitat, encara que sí que ha concretat que s’han trobat nous vehicles dels membres de la cèl·lula, que s’estan analitzant.



Segons el major, les informacions amb què compten els investigadors apunten que l’imam de Ripoll va tenir un paper clau a l’hora de radicalitzar als onze altres membres de la cèl·lula, tots ells molt més joves que ell i dels quals encara roman fugit l’autor de l’atemptat de Barcelona, Younes Aboyaaqoub.



En aquest sentit, ha indicat que la informació que es pugui aportar dels organismes internacionals podria ajudar a aclarir el rol de l’imam a la cèl·lula i les seues connexions amb altres països.



Trapero ha insistit que no consta que l’imam tingués antecedents per delictes de terrorisme ni s’ha facilitat informació als Mossos que a les bases de dades policials estigués fitxat com a sospitós.



El major Trapero ha remarcat, en ser preguntat per la vinculació de l’imam amb un dels investigats per l’11-M, que els Mossos no tenen "cap coneixement" de la implicació de l’imam amb el terrorisme internacional i ha demanat que si algú sosté ara que disposava d’aquest tipus de dades que expliqui com va gestionar aquesta informació.



De fet, el conseller de Justícia, Carles Mundó, que també ha comparegut en la roda de premsa, ha remarcat que l’imam va estar empresonat entre 2010 i 2014 a Castelló per una condemna per tràfic de drogues i que no ha tingut cap comunicació amb cap intern de cap presó catalana. Trapero ha insistit que la cèl·lula preparava explosius a la casa d’Alcanar per cometre un o diversos atemptats el mateix dijous 17 d’agost d’un impacte més important que el finalment obtingut i que en les últimes hores s’han localitzat indicis que podien disposar de detonadors per a les seues bombes.



El major ha explicat que estan convençuts que la cèl·lula volia atemptar de forma "immediata" perquè van llogar les furgonetes el dia anterior i el material explosiu que preparaven caduca al cap de poques hores: "molt probablement pretenien actuar el mateix dijous, aquell dia o els immediatament posteriors", ha insistit.



Trapero ha recordat que després de l’explosió de la casa d’Alcanar van sospitar inicialment que els seus ocupants es dedicaven al tràfic de drogues, perquè es va localitzar acetona -un element utilitzat per a la seua manipulació-, encara que a mesura que avançava la investigació van avaluar la hipòtesi terrorista, a partir de la troballa de desenes de bombones de butà, acetilè i altres elements utilitzats per Dáesh per preparar explosius.