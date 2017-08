Els Mossos, emergències i els policies locals, medalla d'honor pels atemptats

EFE Actualitzada 22/08/2017 a les 16:12

El Parlament celebrarà divendres un ple extraordinari "simbòlic" contra el terrorisme

El Parlament català ha decidit concedir la medalla d’honor d’aquest any al cos dels Mossos d’Esquadra, als serveis d’emergència, la Guàrdia Urbana de Barcelona i a la Policia Local de Cambrils (Tarragona) en reconeixement al seu "esforç" i "valentia" davant dels atemptats de Catalunya.



La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha comparegut davant dels mitjans per informar sobre els acords de la Mesa de la cambra catalana, que s’ha reunit avui, en la qual s’ha aprovat, a més, celebrar divendres vinent 25 d’agost un ple extraordinari "simbòlic" en el qual es llegirà un manifest i es guardarà un minut de silenci.



En reconeixement a la "dedicació", l’"esforç" i la "valentia" que han mostrat el cos dels Mossos, els serveis d’emergència, la Guàrdia Urbana i la Policia Local de Cambrils davant d’uns "fets traumàtics" d’una "violència extrema", el Parlament concedirà així la medalla d’honor en la categoria d’or a aquests col·lectius en el transcurs d’un acte previst per al dia 10 de setembre.



"Han actuat amb enorme professionalitat, determinació i esperit de servei amb l’objectiu de protegir al conjunt de la ciutadania i dominar amb rapidesa l’amenaça terrorista", destaca el text en el qual s’argumenta la concessió de la medalla d’honor del Parlament, que ha estat aprovada per la unanimitat de la Mesa.



El Parlament, amb aquesta medalla, vol destacar també el "suport i l’acompanyament emocional i psicològic que les persones distingides han prestat a víctimes i familiars, tant el dia de l’atemptat com els dies posteriors."



Encara que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil no han estat incloses entre els col·lectius que rebran la màxima distinció del Parlament, en l’acord de la concessió de la medalla la Mesa "fa extensiu l’agraïment i el reconeixement a la resta de cossos de seguretat i a tots els voluntaris que han participat amb generositat i esperit cívic en la resposta als atemptats".



Una altra de les iniciatives que s’ha acordat avui en la reunió de la Mesa és la proposta de celebrar un ple extraordinari "simbòlic" divendres vinent, si bé serà demà la Junta de Portaveus l’òrgan que ho ha d’aprovar. En el cas que demà la Junta de Portaveus doni llum verda a aquesta iniciativa, el ple extraordinari començaria a les dotze del migdia, un ple "simbòlic" per visualitzar el "rebuig del terrorisme i el suport a tots els procediments encaminats a aconseguir la pau", segons ha explicat Forcadell.



La presidenta del Parlament ha assenyalat que els atemptats "han sacsejat" la societat catalana, per la qual cosa el ple previst per a divendres és una "manera d’afegir-nos al sentiment" dels ciutadans.



Així mateix, la Mesa ha acordat adherir-se a la manifestació que han convocat la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona per a dissabte vinent 26 d’agost a la tarda sota el lema "No tinc por".