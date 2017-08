Juana Rivas s'entrega als jutjats de Granada

EFE Actualitzada 22/08/2017 a les 11:42

La dona va incomplir l’ordre d’entrega dels seus fills i estava il·localitzable des de finals de juliol

Juana Rivas, la veïna de Maracena (Granada) que estava il·localitzable des que a finals de juliol va incomplir l’ordre d’entrega dels seus fills al seu pare italià, s’ha entregat aquest dimarts als jutjats de Granada.



La mare ha arribat passades les 11.00 hores a la seu judicial de La Caleta, on s’han congregat almenys un centenar de persones per donar suport a aquesta dona, víctima de maltractaments, que fins ara s’ha negat a restituir dos nens, de 3 i 11 anys, amb el seu pare a Itàlia. "Tots som Juana", "Un maltractador no és un bon pare", "Davant els maltractadors, protecció als menors," "Ens toquen a una, ens toquen a totes", han estat algunes de les consignes escoltades a les portes dels jutjats.