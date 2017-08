El pare del nen vinculat a Llimiana mort en l'atemptat ret un emotiu homenatge als Mossos

El pare del nen de 3 anys de Rubí (Barcelona), i que està vinculat a Llimiana , que va resultar mort en l’atemptat de La Rambla de Barcelona ha retut un emotiu homenatge als Mossos d’Esquadra en agraïment per la seua tasca després de l’atropellament massiu a la cèntrica i turística artèria barcelonina.Segons ha informat el Sindicat Autònom de Policia (SAP) en una publicació al seu compte de Facebook, el pare del nen es va personar ahir, dimarts, a la comissaria dels Mossos d’Esquadra en Rubí per expressar el seu agraïment per la tasca de la policia catalana.Segons aquest sindicat, el pare del nen va entregar a la policia un "emotiu detall", un cotxe patrulla dels Mossos d’Esquadra de joguet i la foto del seu fill.Posteriorment, va ser acompanyat per un agent uniformat fins Barcelona i, allà, amb la veu "entretallada", va expressar el seu emotiu missatge d’agraïment a la policia, raó per la qual el SAP ha decidit compartir-lo públicament. "", li va dir el pare emocionat l’agent.En el comunicat, l’agent que va acompanyar a l’home a Barcelona afirma que "només" volia compartir aquestes paraules per "animar sempre a donar el millor de cada un" i insta a aplicar aquesta màxima a la "família, amics i al vostre treball"."D’aquí a uns mesos, unes setmanes o potser uns dies, afortunadament, ja no serem notícia, ni serem a totes les portades perquè la vida continuarà, però les petjades que ja hem deixat ningú no ens les podrà arrabassar", conclou l’agent, segons el comunicat del SAP.