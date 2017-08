El pare del petit Xavier es fon en una abraçada amb l'imam de Rubí

Actualitzada 25/08/2017 a les 08:53

© Javier Martínez, el padre del pequeño de 3 años fallecido, se da la mano con el imán suplente. AJUNTAMENT DE RUBÍ

Rubí va ser escenari ahir d’un dels moments més emotius viscuts en els últims dies en un homenatge a les víctimes de l’atemptat. El van protagonitzar Javier Martínez, pare del petit Xavier de tres anys que va morir a les Rambles i que ha passat moltes vacances i caps de setmana a Llimiana, quan no només es va donar la mà, sinó que es va fondre en una abraçada amb l’imam suplent de la localitat barcelonina. “Que la gent no tingui por. Necessito fer-ho, necessito abraçar un musulmà”, va dir a la premsa mentre el religiós Driss Sally esclafia a plorar com un nen demostrant que el dolor davant de la barbàrie no té religió ni raça. Javier Martínez va dir que només la seua exdona Sílvia va veure com va morir el nen a les Rambles, va afegir que entén el dolor de les famílies dels terroristes, i que estava “parlant des del cor”. Aquest homenatge se suma al que Llimiana va voler brindar al petit, que volia ser mosso d’esquadra.