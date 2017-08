Milers de persones desborden el centre de Barcelona en contra del terrorisme

La capçalera de la manifestació està protagonitzada per 75 representants de tots els cossos de seguretat i d’emergències

Milers de persones desborden el passeig de Gràcia i el centre de Barcelona en una manifestació contra el terrorisme després dels atemptats de la setmana passada, una protesta sota el lema "No tinc por" a la qual assisteix el Rei, el president del Govern, Mariano Rajoy, i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, entre altres autoritats.

La capçalera de la manifestació està protagonitzada per 75 representants de tots els cossos de seguretat -Mossos, Policia Nacional, Guàrdia Civil i policies locals- i d’emergències, així com d’entitats ciutadanes que van tenir un paper destacat el passat 17 d’agost en els atemptats gihadistes de Barcelona i Cambrils (Tarragona), que van causar 15 morts i més de 120 ferits.

El Rei, tot just arribar a la manifestació, ha aplaudit als Mossos d’Esquadra i a la resta de cossos de seguretat, que ha saludat un per un entre mostres d’afecte, acompanyat per Mariano Rajoy; el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i els presidents del Congrés i del Senat.

Just darrere de la capçalera i abans de les files destinades als els polítics i representants institucionals hi ha una segona capçalera amb representació ciutadana en la qual destaca la presència de familiars de les víctimes dels atemptats, que han pogut escoltar com un gran nombre d’assistents ha corejat el lema de la protesta: "No tinc por".