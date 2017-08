© Representants dels cossos de seguretat i entitats encapçalen la manifestació de Barcelona

Portaran una pancarta amb el lema 'No tinc per'

Un total de 75 representants dels cossos de seguretat i els serveis d’emergència i entitats veïnals i ciutadanes encapçalaran la manifestació 'No tinc por' d’aquest dissabte entre els Jardins de Gràcia i la Plaça de Catalunya a Barcelona.

Segons ha informat l’ajuntament en un comunicat, la capçalera de la manifestació estarà formada per membres dels Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana, la policia local de Cambrils, Alcanar i Ripoll, així com la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Bombers.

També l’encapçalaran membres de la comunitat musulmana i d’entitats veïnals, representants del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), personal sanitari dels ochos hospitals que van atendre les víctimes i forenses.

Així mateix, acudiran professionals del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona i de la Creu Roja, així com treballadors del servei de neteja i persones de col·lectius, empreses o organitzacions que el dia de l’atemptat van tenir una actitud solidària.

En concret, acudiran taxistes, el centre de trucades de Turisme i el Punt d’Informació de Turisme o els establiments com El Corte Inglés, Hard Rock Café, Sfera i el sector hoteler.

A més, la manifestació també comptarà en la primera línia amb l’assistència de col·lectius lligats a la Rambla com els comerciants del Mercat de la Boqueria, Amics de la Rambla, floristes, quiosquers, cambrers i personal de la Biblioteca de Sant Pau i la Biblioteca de Catalunya.

Aquests 75 representants portaran una pancarta amb el lema 'No tinc por' i els seguiran representants ciutadans que inclouran una delegació d’entitats que treballen per la pau, contra el racisme i en defensa dels drets humans, així com familiars de les víctimes dels atemptats.