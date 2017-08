Hospitalitzats dos nens de 5 i 7 anys a Girona per intoxicació per cocaïna

EFE Actualitzada 29/08/2017 a les 11:45

De 5 i 7 anys, veïns de Cassà de la Selva

© L'hospital Josep Trueta de Girona EFE

Dos nens de cinc i set anys de Cassà de la Selva romanen ingressats a l'Hospital Josep Trueta de Girona des de diumenge passat per intoxicació per cocaïna. Segons han confirmat aquest dimarts els Mossos d’Esquadra, les primeres investigacions policials apunten que es va tractar d’un consum accidental degut que la substància estupefaent hauria estat a l’abast dels menors a casa seua.



Els Mossos d’Esquadra van detenir la mare com a presumpta autora d’un delicte relacionat amb els drets i deures familiars i avui dimarts està previst que el pare sigui interrogat pels agents de l’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) de Girona, que s’han fet càrrec del cas.



La intoxicació es va descobrir diumenge al matí gràcies a la propietària d’un bar de Cassà de la Selva on eren la mare i els dos nens, que els va observar una actitud que va considerar molt estranya. Per això, va decidir alertar al telèfon d’emergències 112 i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es va presentar al bar, van fer un primer reconeixement als petits i els van traslladar a l’hospital Trueta de Girona.



Una vegada allà, se’ls van practicar diferents proves i es va detectar la presència de substàncies estupefaents, en concret de cocaïna, en poca quantitat. Els investigadors van detenir la mare i van deixar sense efecte la detenció a l’espera que sigui citada pel jutge de guàrdia de Girona que porta el cas.



Per la seua part, està previst que el pare sigui interrogat avui pels agents a la comissaria de Girona.



Els dos nens, que evolucionen favorablement, de moment romanen ingressats en planta a l’hospital Trueta i, segons fonts del centre sanitari, una vegada hi hagin transcorregudes 36 hores en observació i expulsada del seu organisme la droga podrien ser donats d’alta aquest mateix dimarts.



La policia va posar aquest cas en coneixement de la Direcció General d’Atenció a la Infantesa i l’Adolescència (DGAIA), que va obrir un expedient informatiu sobre la família i que, a l’espera que es resolgui, ha dictaminat que els menors quedin sota la custòdia d’una de familiar.