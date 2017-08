La família de la nena morta en una via a Màlaga aporta un informe que diu que no va poder fer el camí sola

EFE Actualitzada 30/08/2017 a les 16:56

L’informe preliminar de l’autòpsia indica que la mort de la nena es va produir per "mort violenta per traumatisme cranioencefàlic sever"

© Un vigilant al costat de la via un va aparèixer el cos sense vida de la petita. EFE

La família de Lucía Vivar, la nena de 3 anys trobada morta a la via del tren el passat 28 de juliol a Màlaga, hores després de la seua desaparició, ha aportat un informe independent que recull alguns testimonis per intentar demostrar que la petita no va poder recórrer sola aquests quatre quilòmetres.



La portaveu de la família, Ana Belén Ordoñez, ha explicat que la família de la petita busca aclarir els fets, per això van habilitar un correu electrònic on els veïns podien enviar els seus testimonis. Ordóñez ha assegurat que es van triar 4 o 5 declaracions que donaven suport a la hipòtesi principal que sosté la família, que Lucía "no va poder fer-lo sola sense ser vista".



L’informe preliminar de l’autòpsia indica que la mort de la nena es va produir per "mort violenta per traumatisme cranioencefàlic sever" i si aquesta versió és la que es manté fins el final la família denunciarà a la companyia ferroviària per "suposada negligència" ha explicat la portaveu i advocada.



Les primeres investigacions apunten que la nena es va perdre, va caminar uns tres quilòmetres per la via del tren i, quan es va cansar, es va arrupir al costat de la via, on pel que sembla el pas d’un tren li hauria causat el cop al cap que es creu que va acabar amb la seua vida.



El cos de Lucía Vivar Hidalgo va ser trobat a les 6.51 hores per un maquinista en el punt quilomètric 158,5 de la via fèrria de la línia de rodalies que connecta Álora i Màlaga, a quatre quilòmetres d’on se li va perdre la pista, el restaurant on estaven sopant els seus pares, encara que només tres si es recorren a peu al costat de la via.