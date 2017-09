El Govern cita Puigdemont a explicar per què va negar l'avís de la CIA

EFE Actualitzada 01/09/2017 a les 17:12

© El portaveu del Govern, Méndez de Vigo. EFE

El portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, ha manifestat aquest divendres que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, "haurà d’explicar" per què en el seu moment va negar que els Mossos d’Esquadra haguessin rebut un avís de la CIA alertant de possibles plans de l’Estat Islàmic per atemptar a Catalunya.



Méndez de Vigo, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, ha eludit davant de diverses preguntes relatives a aquest avís, que també va arribar a les Forces de Seguretat de l’Estat i al CNI, pronunciar-se sobre "operatives". Tanmateix, ha opinat que Puigdemont haurà d’aclarir per què inicialment va negar l’existència de l’avís de la CIA i, ahir, davant d’una nova publicació periodística sobre el document, el conseller d’Interior, Joaquim Forn, va admetre que havia arribat una comunicació de "molt baixa credibilitat".



El portaveu de l’Executiu ha fet aquestes consideracions en una intervenció en la qual ha fet diverses crides a "la unitat sense fissures" de tots els demòcrates davant del terrorisme i en el que ha deixat clar que existeix cooperació entre les diferents forces de seguretat i que els únics culpables dels atemptats són els terroristes.



Méndez de Vigo ha estat preguntat si, en cas de ser cert, per què no es va donar fiabilitat a l’avís que els serveis secrets nord-americans van enviar al Centre Nacional d’Intel·ligència espanyol, a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional sobre un possible atemptat a Espanya i si es pot rebutjar la relació entre el mateix i els atemptats que s’han comès. "Quan es produeix un atemptat terrorista, cal ser cauts i prudents, i per tant el Govern no fa cap declaració ni comentari sobre qüestions operatives", ha dit sobre això el portaveu de l’Executiu, que ha recordat que hi ha un jutge que investiga i que a més ha decretat el secret del sumari.



També ha indicat que "les qüestions tècniques es diluciden en la comissió d’experts creada a tal efecte i les polítiques tenen també un marc per fer-ho, el pacte antigihadista." Ha estat preguntat sobre quina opinió el mereix el fet que la Generalitat hagi responsabilitzat l’Estat de no donar credibilitat a aquest avís i que consideri que hi ha una campanya de desprestigi dels Mossos d’Esquadra i que estigui criticant als mitjans de comunicació. "No hem de perdre la perspectiva mai que els únics culpables dels atemptats són els terroristes, ningú més no és responsable, i les Forces de Seguretat de l’Estat, totes, treballen intensament i amb eficàcia en la prevenció d’atemptats terroristes", ha recalcat Méndez de Vigo. Ha recordat que "van passar tretze anys des de l’últim atemptat gihadista a Espanya i que durant aquell temps s’ha detingut centenars de persones vinculades a xarxes gihadistes i en els dos últims anys es van practicar vuitanta detencions a Catalunya".



"Per tant, cap dada aïllada ni errors, com n’hi pot haver a qualsevol obra humana, pot entelar una valoració que és des del punt de vista general satisfactòria i tots hem d’estar agraïts a totes les nostres forces de seguretat", ha postil·lat.



Per a Méndez de Vigo, "no sembla aconsellable mantenir debats públics sobre operativa" i ha afegit que "l’important és mantenir la unitat davant el terrorisme". En aquest sentit, ha agraït "el suport sense fissures que aquest mateix matí ha mostrat la portaveu socialista al ministre de l’Interior" i ha conclòs: "Aquest crec que és el camí pel qual tots hem de transitar". Ha ressaltat sobre això la importància del pacte antigihadista com a fòrum per donar explicacions sobre l’ocorregut i parlar "amb llibertat i coneixement de causa". També ha recalcat que en la lluita antiterrorista no caben observadors, perquè el que ha animat tots els partits a firmar aquest acord.