L'autòpsia del nen mort a Elda apunta a una possible asfíxia

EFE Actualitzada 01/09/2017 a les 11:29

Arran d’un assalt en el qual la nòvia del seu pare d’acollida va ser emmordassada

© Agents a l'entorn de l'habitatge on es va produir l'assalt. EFE

L’autòpsia practicada al nen de 8 anys que va morir al domicili d’Elda (Alacant) on hi va haver un assalt, en el qual la nòvia del seu pare d’acollida va ser emmordassada, no ha estat concloent quant a la causa exacta de la mort encara que apunta a una possible asfíxia.



Fonts de la investigació han informat avui Efe que aquesta seria una de les principals hipòtesis que s’estudien de moment encara que no se’n descarten d’altres ja que el menor, que patia diverses patologies, no presentava signes externs de violència ni contusions.



A causa de la inconcreció dels resultats de l’examen forense, s’han enviat mostres biològiques del nen a l’Institut Nacional de Toxicologia, a Madrid, per veure si s’obtenen més dades que permetin aclarir el cas. Mentrestant, el funeral de cos present pel menor es farà a partir de les 11 hores d’avui al tanatori d’Elda-Petrer.



La investigació segueix oberta i sense detinguts fins el moment, encara que se segueix rere la pista de dos individus que portaven posats casc de moto com a presumptes autors de la mort i de l’agressió a la dona, que està embarassada d’uns quatre mesos i que va patir ferides de caràcter lleu.



Els fets van ocórrer cap a les 21 hores de dimecres passat després que una veïna alertés a la Policia després d’escoltar un fort crit i trobar els agents dins de l’habitatge, situat en el número 26 del carrer Quijote, a la dona emmordassada i al menor en parada cardiorespiratòria (va morir poc després).



El succés ha causat gran estupor en aquesta localitat alacantina, on el pare d’acollida és molt conegut per ser entrenador d’atletisme, i l’ajuntament va decretar un dia de dol oficial i la suspensió durant 24 hores de les activitats municipals.