Rajoy: "En les mans dels independentistes està el que pugui passar"

Alerta davant del seu partit no permetrà la "voladura" de la Constitució

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha advertit els independentistes catalans que no permetrà la "voladura de la Constitució" i, abans que provin d’aprovar un dia la llei del referèndum, els ha demanat que "desconnectin de la insensatesa" i desisteixin.

Rajoy, a més, ha apel·lat a la unitat de tots contra el terrorisme i a la necessària col·laboració de les forces i cossos de seguretat, sense entrar en cap moment en la polèmica sobre si hi va haver fallos en la seguretat en els atemptats de Catalunya i sobre l’alerta que la CIA va remetre a Los Mossos d’un possible atac a Las Ramblas.

El cap de l’Executiu ha clausurat a la localitat valenciana d’Alboraya la interparlamentària del PP, amb un discurs en el qual ha tornat a transmetre als sobiranistes catalans que hi haurà ferma resposta a les seues pretensions i a les seues pròximes accions.

"Ningú no liquidarà la democràcia espanyola", ha dit Rajoy, que ha assegurat que el Govern farà "complir la llei sense aixecar la veu i sense entrar en cap enfrontament estèril com pretenen els extremistes".

Rajoy s’ha referit també a la possibilitat que els independentistes provin d’aprovar aquesta setmana de forma expressa les lleis per al referèndum.

"Es pretén un dia qualificar la proposició de llei, incloure-la en l’ordre del dia en el qual no hi ha, privar a l’oposició del seu dret a esmenar i privar-la també del seu dret d’anar al comitè de garanties" estatutàries, ha criticat Rajoy.

I davant del fet que un sol dia els independentistes pretenguin "liquidar la sobirania nacional i la Constitució" ha advertit: "no ho faran, tinguin la total i absoluta certesa".

L’actuació de l’Executiu es farà "amb moderació i proporcionalitat però també amb fermesa i determinació", ha recalcat Rajoy.

I ha tornat a demanar als independentistes catalans que cessin en la seua pretensió. "A les seues mans està el que pugui passar en les pròximes dates", ha advertit.

El líder del PP ha recordat les esbroncades durant la manifestació a Barcelona pels atemptats de Catalunya, protagonitzats per una "minoria fanatitzada que ni va parlar del terror ni va tenir record per a les víctimes", per subratllar que el govern de Catalunya sembla estar "segrestat" pels "radicals".

Radicals que estan, ha assenyalat, "decidits a viure en la intolerància".

I a tots els radicals, "a tots els extremistes", Rajoy ha enviat un missatge des de la "màxima moderació". Els ha dit que la seua obligació és governar i no està disposat, de cap manera, a abdicar d’ella.

D’altra banda, Rajoy ha refusat entrar en la polèmica sobre l’actuació de la Generalitat davant de l’alerta de la CIA d’un atemptat en Las Ramblas, que sí que ha rebut una resposta contundent de dirigents populars com el president del PPC, Xavier García Albiol.

Abans de la clausura de la interparlamentària, Albiol ha assenyalat que el conseller d’Interior català, Joaquim Forn, ha de dimitir "per mentider" si es demostra que va mentir sobre la recepció de l’esmentada alerta.

Però Rajoy no ha volgut entrar directament en aquest assumpte i sí que ha insistit, en parlar de la lluita contra el terrorisme, a apel·lar a la unitat de tots els demòcrates i a la coordinació i col·laboració de forces de seguretat per lluitar contra el terrorisme gihadista.

A més ha assenyalat que l’esmentada lluita "funciona" si es compleixen premisses com la unitat, la col·laboració, el control del finançament dels terroristes i, sobretot, el suport a les víctimes.

Tot en un acte en el qual Rajoy ha llançat un missatge implícit a Ciudadanos, que vol tramitar en el Congrés la limitació de mandats del president del Govern.

"Em trobo en forma", ha dit el líder del PP provocant l’aplaudiment tancat dels dirigents i parlamentaris del seu partit, als quals ha demanat treballar per guanyar les eleccions autonòmiques i locals de 2019 i fer-ho amb prou majories que evitin "coalicions de perdedors" com la de la Comunitat Valenciana.

I encara que ha posat de relleu la recuperació econòmica ha advertit que el país no està per a "grans alegries" i cal ser "prudents" mantenint les mateixes polítiques i complint els objectius de consolidació pressupostària.

A més, el president del Govern ha anunciat que el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publicarà dilluns dos licitacions relacionades amb el Corredor Mediterrani, que superaran els 2.000 milions d’euros i milloraran les connexions ferroviàries en aquesta comunitat.