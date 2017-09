C's, PSC, PPC i CSQEP veuen un 'atropellament' debatre ja la llei del referèndum

REDACCIÓ Actualitzada 06/09/2017 a les 11:42

© El president de la Generalitat, Carles Puigdemont; el president de JxSí, Lluís Corominas i Marta Pascal ,dirigen les seves mirades a la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas., durant el ple en el Parlament. EFE

Ciutadans, el PSC, Catalunya Sí Que Es Pot i el PPC han denunciat avui l’"atropellament" dels drets dels diputats que segons el seu parer representaria debatre ja la llei del referèndum, sense que abans la Mesa del Parlament hagi resolt les propostes de reconsideració de la seua admissió a tràmit.



Just a l’inici del ple d’avui al Parlament, Junts pel Sí (JxSí) i la CUP han sol·licitat ampliar l’ordre del dia per incloure el debat i votació de la llei del referèndum, que la Mesa del Parlament ha admès a tràmit al voltant de les deu del matí.



Quan la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha proposat de donar la paraula a la resta de grups parlamentaris perquè es pronunciessin sobre aquesta alteració de l’ordre del dia, els portaveus de l’oposició han expressat la seua enèrgica protesta en un ambient de tensió, en recalcar que abans la Mesa ha de resoldre les peticions de reconsideració impulsades per Cs i el PSC.



El portaveu de parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, ha acusat als grups independentistes de voler convertir la cambra en el "Teatre Nacional de Catalunya" i de voler "suplantar la voluntat de tots els catalans d’una banda d’ells", i ha acusat Forcadell de "vulnerar el dret de tots els diputats".



També els ha recriminat que actuïn al servei del Govern de Puigdemont sense tenir en compte els drets de l’oposició i impulsant iniciatives que no obeeixen "als controls que tenen totes les democràcies occidentals".



En la mateixa línia, el portaveu adjunt del PSC, Ferran Pedret, ha acusat JxSí i la CUP de "menysprear" el Parlament i de "trepitjar" els drets de l’oposició en demanar que s’impedeixi a l’oposició de recórrer al Consell de Garanties Estatutàries abans de sotmetre a votació l’aprovació de la llei.



Així mateix, per al socialista, la Llei del Referèndum presenta una "falta de legitimació d’origen" perquè la majoria parlamentària no va acompanyada per una majoria social, ni anava en el programa electoral amb què aquests grups es van presentar a les eleccions del 27 de setembre del 2015. "Respondre a la bunquerización del Govern espanyol mitjançant l’astúcia és un autoengany", ha afirmat el portaveu de Catalunya Sí que Es Pot, Joan Coscubiela, que ha acusat als grups independentistes d’estar invalidant la fórmula del referèndum "per a molts anys" amb la seua actuació "antidemocràtica" i "sense precedents".



Així mateix, els ha avisat que un referèndum convocat en els termes que es pretén no comptarà amb cap suport internacional i els ha retret que estiguin situant les institucions catalanes en un "Estat d’excepció".



El portaveu del PPC, Alejandro Fernández, ha assenyalat pel seu costat que el debat que es pretenia fer no podia tenir lloc sense aplicar abans la reconsideració, i ha declinat fins i tot esgotar els cinc minuts que els ha ofert Forcadell per manifestar la seua postura en un gest de protesta. Abans d’acabar aquest primer crispat debat, el vicepresident segon del Parlament, José María Espejo-Saavedra (Cs), ha demanat de forma enèrgica la paraula per pronunciar-se sobre una "qüestió d’ordre", però Forcadell li ha denegat l’ús de la paraula perquè, en el ple, "no pot actuar com a membre de la Taula".



Tot seguit, Forcadell ha suspès la sessió per convocar d’urgència la Junta de Portaveus i la Taula del Parlament per analitzar les peticions de reconsideració de l’admissió a tràmit de la llei de referèndum.