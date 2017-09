La publicació oficial de la llei del referèndum desencadena polèmica al Parlament

La publicació de la proposició de llei del referèndum al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya ha desencadenat una nova polèmica en el ple d’aquest dimecres, en denunciar els grups de l’oposició que aquesta oficialització ha estat ordenada per Junts pel Sí i no pel secretari general de la cambra catalana.A les 10.36 hores, el compte oficial del Parlament a Twitter ha difós la publicació digital de la proposició de llei, que just uns minuts abans havia estat admesa a tràmit per la Mesa del Parlament perquè pugui debatre’s i votar en el ple d’avui.Diverses fonts de l’oposició han assenyalat que la publicació al butlletí oficial no ha estat ordenada pel secretari general del Parlament, Xavier Muro, sinó pels quatre membres de Junts pel Sí a la Mesa: Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, a més de la presidenta de la cambra catalana, Carme Forcadell.La publicació, segons aquestes fonts, ha estat "anòmala" i s’ha produït a més abans que la Mesa tornés a reunir-se per analitzar la petició del PSC per reconsiderar l’admissió a tràmit de la proposició de llei.En canvi, fonts de Junts pel Sí han assegurat que la publicació al butlletí oficial del Parlament és un "automatisme" una vegada la Mesa admet a tràmit una iniciativa, i han negat que el secretari general de la cambra hagi de firmar-lo o autoritzar-lo. Per provar que la publicació ha estat "perfectament legal i reglamentària", Junts pel Sí es remeten a l’article 112 del reglament del Parlament, que estableix que la Mesa, "després d’acordar l’admissió a tràmit dels projectes o les proposicions de llei, disposa la seua publicació i, sentida la Junta de Portaveus, designa la comissió o les comissions que han de tramitar-los i obre el període de presentació d’esmenes a la totalitat".D’altra banda, Junts pel Sí també ha tret ferro al fet que els lletrats del Parlament hagin registrat un informe dirigit a la Mesa en el qual alerten que la tramitació de les lleis de desconnexió xoca amb els advertiments del Tribunal Constitucional (TC) i retreuen la utilització de l’article 81.3 del reglament per aprovar-les.