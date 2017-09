Preveuen bon temps per a la Diada

08/09/2017

Dissabte creuarà una pertorbació que donarà lloc a xàfecs i tempestes localment fortes, però diumenge s’allunyarà i donarà pas una Diada amb estabilitat meteorològica



El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat de l’arribada d’una pertorbació que dissabte donarà lloc a precipitacions que afectaran molts punts del país. Al matí les més intenses i extenses es preveuen al litoral i al prelitoral, on localment podran anar acompanyades de tempesta i pedra. Al centre de la jornada podran caure a qualsevol punt de manera dispersa, però seran més febles, i amb el pas de les hores s’aniran restringint a la meitat est de Catalunya. Al final del dia ja només se n’esperen a punts de la zona central del litoral i prelitoral. Els xàfecs podran ser d’intensitat forta, especialment a la meitat est i a punts del litoral i del prelitoral. La temperatura baixarà en general.



Diumenge encara es podran mantenir alguns xàfecs i tempestes localment fortes fins al mig matí al sector central del litoral. A la resta dominarà l’ambient assolellat tret de la Val d’Aran i nord del Pallars Sobirà, on es mantindrà tapat i amb precipitacions febles i intermitents, que seran de neu per sobre dels 1.800 metres. Bufarà vent del nord que serà fort de tramuntana a l’Empordà, on s’alterarà notablement l’onatge, i de mestral al terç sud. La temperatura baixarà encara més i l’ambient serà fresc en general i fred al Pirineu.



A causa d’aquesta predicció, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de Situació Meteorològica de Perill per intensitat de pluja per dissabte i diumenge, així com un avís de vent per diumenge.



Dilluns, 11 de setembre, es preveu una jornada assolellada en general, amb domini del cel poc o mig ennuvolat. Només hi ha la possibilitat d’algunes precipitacions febles al final del dia al Pirineu Occidental, així com d’algun ruixat dispers al nord-est. La temperatura es recuperarà lleugerament i el vent perdrà força.