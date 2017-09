El TC notifica al director de TV3 que no ha de donar difusió al referèndum

EFE Actualitzada 12/09/2017 a les 16:53

La cadena està difonent l’anunci oficial de l’1-O

© El director de TV3, Vicent Sanchis. EFE

El Tribunal Constitucional (TC) ha notificat aquest dimarts al director de TV3, Vicent Sanchis, la resolució en què li adverteix que no ha de donar difusió al referèndum d’independència suspès. Segons ha informat la televisió autonòmica, funcionaris del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han traslladat a Sanchis la resolució del Constitucional que suspèn la convocatòria del referèndum independentista i adverteix de l’obligació d’impedir les iniciatives encaminades a celebrar-ho.



L’advertiment del Constitucional, d’aquesta forma, inclouria l’anunci oficial del referèndum, que fins ara està difonent la cadena autonòmica. "L’adverteixo del seu deure d’impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada. Particularment, que s’abstingui d’iniciar, tramitar, informar i/o dictar, en l’àmbit de les seues respectives competències, acord o cap actuació que permeti la preparació i/o celebració del referèndum sobre l’autodeterminació de Catalunya (...)", resa la notificació rebuda per Sanchis, tal com s’aprecia al web del canal 3/24-TV3