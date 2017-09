L'independentisme es reforça en el pols amb l'Estat per votar l'1-O

Anna Sàez Actualitzada 12/09/2017 a les 11:47

Un milió de persones clamen pel referèndum als carrers de la capital catalana

No va ser tan vistosa com les últimes mobilitzacions, però el signe més proposat per Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana a la confluència d’Aragó amb el passeig de Gràcia va aconseguir sumar un milió de persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona. El lema no donava peu a interpretacions: “La Diada del Sí.” Però, sobretot, va ser l’Onze de Setembre en el qual es va reclamar poder votar l’1 d’octubre. Com ja va succeir l’any passat, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va assistir a la manifestació, de la mateixa manera que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el vicepresident, Oriol Junqueras, i tots els membres del Govern, a excepció del conseller d’Interior, Joaquim Forn, ja que era el responsable de coordinar el dispositiu de seguretat. “Ho hem tornat a fer!”, va resumir Puigdemont. Milers de lleidatans, des del Pirineu fins al Baix Segre, van omplir de gom a gom el carrer Aragó des del passeig de Gràcia fins a Enric Granados, on començaven els trams de Tarragona. “Això no hi ha qui ho pari”, va sentenciar el conseller Raül Romeva.



Els presidents de l’ANC, Jordi Sànchez; d’Òmnium, Jordi Cuixart, i de l’Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloveras, es van reafirmar en la necessitat de culminar l’anomenat full de ruta del procés i desobeir “les amenaces i accions del Govern espanyol i els tribunals de l’Estat”. Malgrat la creixent tensió política arran de la polèmica aprovació de les lleis de Transitorietat Jurdídica i del Referèndum, i l’entrada de la Guàrdia Civil a la seu del setmanari El Vallenc buscant material relacionat amb el referèndum, la Diada va transcórrer en un ambient festiu i familiar. Això sí, hi va haver reprimendes: “Arrimadas, Albiol, Iceta, Coscubiela... no us amagueu darrere del soroll parlamentari per defugir les urnes”, va etzibar Sánchez.



També hi va haver una sonada protesta al tram del Segrià quan es van sentir declaracions de l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, per megafonia. Per a Cuixart, “la revolució més important de l’Europa del segle XXI” serà “la revolució de les urnes”. També va ser la Diada de la seguretat, amb una vigilància de Mossos més que notable.