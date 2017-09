Un jutjat suspèn cautelarment l'acte pro referèndum de Madrid

EFE Actualitzada 12/09/2017 a les 18:35

© L'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena- EFE

El jutjat del Contenciós número 3 de Madrid ha acordat suspendre de forma cautelar la cessió per part de l’Ajuntament de Madrid d’un local del centre cultural Matadero per a la celebració d’un acte a favor del referèndum de Catalunya diumenge vinent, com va demanar el PP en un recurs. Així ho ha indicat avui en roda de premsa el portaveu dels 'populars’ madrilenys, José Luis Martínez-Almeida, després de presentar ahir un recurs contenciós-administratiu contra aquest esdeveniment, organitzat per l’associació Madrileños pel Dret a Decidir.



Aquest acte, la sol·licitud del qual va tramitar en nom de l’associació La Comuna el número 41 de la llista d’Ahora Madrid, Pedro Casas, defensa que "es realitzin consultes sobre els necessaris canvis polítics i socials que cal introduir en el règim del 78, sorgit d’una transició tutelada." Segons ha assegurat el portaveu 'popular', l’acte dictat avui, que dóna a l’Ajuntament tres dies per presentar al·legacions, és "contundent" i ha afegit que l’esdeveniment "l’únic que pretenia era fer una apologia del referèndum il·legal i suspès pel TC".



En l'auto, a què ha tingut accés Efe, s’indica que l’acte programat a la nau de Terneras de Matadero "consisteix en essència en un acte de suport" a la llei del referèndum suspesa pel Tribunal Constitucional.



Cedir el local implica, segons el jutge, "afavorir un acte de suport a una consulta convocada per una llei que ha estat suspesa pel TC (...) i es dirigeix clarament contra el disposat a la Constitució Espanyola".