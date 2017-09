Els alcaldes proreferèndum convoquen un acte de protesta després de la decisió de la Fiscalia

Dissabte, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona

Les associacions que agrupen als alcaldes dels municipis que donen suport al referèndum han convocat un acte de protesta dissabte a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, després que la Fiscalia hagi citat els regidors com investigats sota advertiment de detenció.

L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM) han anunciat la convocatòria de l’acte després d’una reunió de les seues executives i han qualificat la situació com a "molt greu".

La presidenta de l’AMI, Neus Lloveras, ha considerat "un fet sense precedents en un país europeu" que el fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, hagi ordenat als fiscals de Catalunya que citin com investigats als alcaldes que han firmat un decret per cedir locals per celebrar l’1-O i, en cas de no comparèixer, reclamin els Mossos que els detinguin.

Lloveras ha assegurat que ambdues entitats municipalistes han pactat continuar endavant amb el referèndum, suspès pel Tribunal Constitucional, així com que els alcaldes afectats "aniran a declarar, perquè no tenen res a amagar."

No obstant això, en ser preguntada per la negativa de molts alcaldes de la CUP a acudir voluntàriament, Lloveras ha comentat que "uns alcaldes ho faran voluntàriament i d’altres no, però tots anirem a declarar".