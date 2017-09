Rajoy demana als catalans de no acudir si són cridats a una taula per a l'1-O

El president del Govern es mostra ara obert a una reforma de la Constitució

"La prioritat no és reformar la Constitució sinó defensar-la"

El cap del Govern, Mariano Rajoy, ha respost aquest dimecres al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que, i ha comanda als ciutadans catalans que siguin citats per a una taula davant del referèndum de l’1-O que no acudeixin a aquesta crida. Rajoy s’ha referit a la situació a Catalunya en declaracions als periodistes als passadissos del Congrés i en la que s’ha referit a la proposta de diàleg llançada per Puigdemont per evitar la consulta. "Parla ara que cal parlar amb el Govern. Portem molt temps parlant, però no es pot negociar perquè és innegociable liquidar la sobirania nacional i passar per sobre de la Constitució i l’Estatut", ha respost.Després de reiterar que no hi haurà referèndum l’1 d’octubre és quan ha demanat els ciutadans que estiguin tranquils perquè el Govern complirà la seua obligació. I ha fet tot seguit la seua crida per no participar en una de les taules del referèndum:El cap del Govern ha reiterat que l’Executiu només pretén que a Espanya es compleixi la llei i es respectin els drets de les persones, una cosa que assegura que no va ocórrer la passada setmana al ple del Parlament i on es va viure "un cop a la democràcia". "Va ser un acte clarament antidemocràtic com ho és la convocatòria d’un referèndum il·legal", ha subratllat abans d’insistir: "L’únic que preveiem i no hi ha cap altre escenari possible és que aquest referèndum no es pot celebrar".En plantejar-li què farà el Govern si a la Generalitat es declaren insubmisos, ha respost: "És igual el que es declarin. A Espanya la llei es compleix perquè Espanya és una democràcia, i si la llei deixés de complir-se això significaria que la voluntat de la majoria dels ciutadans no serveix per a res i que cadascú pot fer el que vulgui". "I això és evident que no pot ser. No hi ha cap govern al món que pogués acceptar que se celebrés un referèndum d’aquestes característiques. Cap", ha reiterat.Respecte a la possibilitat que la Fiscalia actuï si existeix aquesta insubmissió, ha garantit que "la Fiscalia actuarà sempre en defensa de la legalitat", així com els jutges i el Govern perquè aquesta és l’obligació de tots. "Ni el Govern, ni la Fiscalia, ni el Poder Judicial no poden permetre que unes persones decideixin unilateralment passar per sobre de la llei i fer el que estimin oportú i convenient perquè això seria entrar en la llei de la selva", ha subratllat.D’altra banda, Rajoy ha replicat al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que la prioritat del Govern en aquest moment no és reformar la Constitució sinó "donar batalla" per defensar-la davant els qui "volen liquidar-la". D’aquesta manera el president ha contestat a Rivera en la primera sessió de control a l’Executiu després del període de vacances, que l'ha citat a "actualitzar" la Carta Magna, "no avui que cal parar el cop a la democràcia", però sí començant a fer passos per iniciar aquesta reforma inclosa en el pacte d’investidura.Li ha proposat així de designar experts i juristes que portin al Congrés una proposta per reformar la Constitució sobre la qual puguin iniciar-se els treballs, "sense ocurrències ni disbarats".i "fins i tot volen inventar-se una legalitat paral·lela" saltant-se tots els tràmits propis dels reglaments de les democràcies parlamentàries com va succeir en la sessió del Parlament de la setmana passada.A partir d’allà, ha assegurat, no hi ha "cap inconvenient" en parlar de les coses que es poden reformar, "amb rigor, serietat i sense cap mena d’ocurrències com, desgraciadament, estem sobrats a Espanya últimament". Rivera ha contestat al president del Govern que aquesta reforma és necessària per "millorar" el text perquè l’"immobilisme", com tampoc l’ocurrència, no és una solució, i no ho és tampoc -ha recalcat- posar en marxa una "espècie de comissió 'xou'", sinó encarregar-li la tasca experts en aquest tema., mentre que Alemanya o els Estats Units han canviat les seues constitucions i són països que segueixen endavant.La Constitució, li ha respost Rajoy, "evidentment no és un text immutable" però totes naixen amb "voluntat de permanència", citant que la francesa és de 1958, l’alemanya de 1949 o la dels EUA de 1787 i els canvis que s’han introduït en elles han estat "mínims". I sobre l’immobilisme, que li ha retret Rivera, ha dit que això és "molt relatiu" perquè de vegades hi ha gent que es mou en la "direcció contrària a la raó" i en aquest cas el millor és quedar-se "on s’és", sobretot quan un no sap on anar i no el té clar. "Doncs queda’t on aquestes que acabes no tenint cap problema".