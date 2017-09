La Guàrdia Civil inspecciona impremtes a Barcelona per l'1-0 i intervé material

A Sant Feliu de Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat

La Guàrdia Civil està inspeccionant impremtes de Sant Feliu de Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat per intervenir material que pogués ser utilitzat per al referèndum d’independència del pròxim 1 d’octubre. Segons han informat Efe fonts properes al cas, les inspeccions s’estan realitzant seguint les ordres de la Fiscalia de Catalunya, d’acord amb la instrucció que insta a les forces de seguretat a confiscar qualsevol material que pugui ser utilitzat per al referèndum.Els agents de l’institut armat s’han emportat d’aquests llocs documents impresos que suposadament estarien destinats al referèndum suspès pel Tribunal Constitucional.Concretament, una de les impremtes inspeccionades és l’empresa Artyplan de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), a les portes de la qual s’han concentrat diverses desenes de persones en protesta per l’actuació de la Guàrdia Civil, rere una pancarta amb el lema "Democràcia" i cridant consignes com "Votarem, votarem".Els agents de la Guàrdia Civil han inspeccionat també una furgoneta de l’empresa Gràfiques Ossó de Sant Feliu que es trobava als voltants de la impremta Artyplan.Segons ha explicat a Efe el propietari de Gràfiques Ossó, Enric Ossó, la Guàrdia Civil ha instat el conductor a obrir les caixes i mostrar el seu interior i només han pogut comprovar que portaven material pertanyent a altres clients, sense cap relació amb el referèndum suspès.Dissabte passat, la Guàrdia Civil va estar escorcollant també un antic local del setmanari El Vallenc de Valls (Tarragona), a la recerca de material imprès relacionat amb la consulta d’independència. Posteriorment, el director del setmanari va ser citat a declarar com investigat davant de la Guàrdia Civil, encara que es va negar a respondre a l’interrogatori.