La Policia tracta l'explosió del metro de Londres com un acte terrorista

Passatgers han patit cremades

L’explosió ocorreguda aquest divendres en un tren del Metro de Londres, al sud-oest de la ciutat, és tractada com un acte terrorista per la Policia britànica, va informar Scotland Yard.Diversos passatgers han resultat ferits amb cremades al rostre per l’explosió ocorreguda avui en un tren del Metro de Londres a l’estació de Parsons Green, al sud-oest de la capital britànica. L’estació ha estat tancada i la línia District Line, a la qual correspon Parsons Green, ha estat suspesa. Pel que sembla, un contenidor blanc va explotar en un dels vagons, segons unes imatges divulgades per les televisions.Els serveis d’emergència britànics han acudit a l’estació, ubicada en una de les principals línies del Metro de Londres, després que es produís l’incident a les 07.21 GMT.