AMI i ACM diuen que no faran "un pas enrere" davant del "bombardeig" de la justícia

Barcelona acull una concentració d’alcaldes per denunciar les citacions de la Fiscalia

Els presidents de l’Associació de Municipis per la Independència i de l’Associació Catalana de Municipis, Neus Lloveras i Miquel Buch, respectivament, han advertit avui l’Estat que "no faran ni un pas enrere" l’1 d’octubre malgrat el "bombardeig" de la justícia: "No callarem".

L’AMI i l’ACM han convocat avui una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on es troben la Generalitat i l’Ajuntament, per denunciar les citacions de la Fiscalia contra 712 alcaldes per promoure el referèndum convocat per a l’1 d’octubre, i que ha estat suspès pel Tribunal Constitucional.

La concentració ha estat precedida per sengles recepcions del president català, Carles Puigdemont, al Palau de la Generalitat, i de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a l’ajuntament.

Buch ha dit que no tenen por i no donaran "ni un pas enrere" en la determinació de poder votar l’1 d’octubre malgrat el "bombardeig" de la justícia, que pretén, segons la seua opinió, que se’n vagin: "Darrere hi ha molta gent que ens substituirà", ha assegurat el president de l’ACM.

"Ells temen la nostra democràcia, determinació i valors i nosaltres som aquí per defensar-los. Ells, en canvi, -el Govern i l’Estat- entén la democràcia com la imposició", ha assenyalat Buch.

En aquest sentit, ha destacat que malgrat les diferències polítiques entre els partits la "unitat és el que ens fa més forts" com segons la seua opinió reflecteixen els dos actes celebrats al Palau de la Generalitat i en l’ajuntament, en els estava "la gran majoria".

Lloveras, per la seua part, ha denunciat la "persecució judicial dels càrrecs electes" de Catalunya que suposa al seu judici un "atemptat contra la democràcia". "No callarem", ha dit abans d’afegir que tots els alcaldes investigats mantenen el seu "ferm compromís amb la democràcia".