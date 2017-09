La Guàrdia Civil intervé a Sabadell material electoral per a l'1-O

EFE Actualitzada 18/09/2017 a les 10:53

La confiscació se suma a la practicada aquest diumenge, amb 1,3 milions de cartells i fulletons requisats

© Imatges facilitades per la Guàrdia Civil de material de l'1-O requisat. EFE

La Guàrdia Civil ha intervingut en les últimes hores en una nau industrial de Sabadell (Barcelona) nombrós material electoral sobre el referèndum independentista de Catalunya, suspès pel Tribunal Constitucional, segons han informat EFE fonts pròximes a l’institut armat.



Aquesta nova confiscació se suma a la practicada aquest diumenge a la localitat barcelonina de Montcada i Reixac, on els agents van requisar més d’un 1,3 milions de cartells, díptics i fullets amb propaganda sobre la consulta sobiranista de l’1 d’octubre.



La intervenció de la Guàrdia Civil respon a l’ordre enviada per la Fiscalia de Catalunya a les forces i cossos de seguretat per evitar la consulta.