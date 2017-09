Òmnium, a Lleida: “Ja hem guanyat, el Constitucional ja no mana a Catalunya”

L’Assemblea Nacional Catalana afirma que “per cada cartell que ens retirin, en posarem deu més”

“Ja hem guanyat, res tornarà a ser el mateix. El Tribunal Constitucional ja no exerceix autoritat a Catalunya.” Així ho va afirmar ahir a la tarda el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, durant un acte de la campanya del referèndum de l’1-O que va omplir amb centenars de persones la plaça Ricard Viñes de Lleida, en el qual va apuntar que el poble català “ja s’ha autodeterminat”. Davant d’un públic que onejava estelades i entonava càntics d’independència, els participants van fer una crida a una participació massiva, tant dels partidaris del sí com del no. Cuixart va criticar el líder del PSC, Miquel Iceta, per la crida a no participar a la votació (vegeu la pàgina 15), i va llançar un desafiament a tots els partits que rebutgen la legitimitat del referèndum. “Si realment Catalunya no vol la independència, aneu tots a votar que no”, va dir. En cas contrari, va assenyalar que s’imposaran els partidaris de separar-se d’Espanya i es va mostrar convençut que la Generalitat posarà en marxa d’immediat el procés per constituir la República catalana. El president d’Òmnium va arribar a Lleida després de participar en un acte massiu a favor del referèndum a Madrid (vegeu la pàgina 14). Durant el discurs, va destacar l’“exercici de solidaritat i dignitat” de milers de madrilenys davant dels “atropellaments a les llibertats democràtiques” a Catalunya. Va citar com a exemple la investigació penal a més de set-cents alcaldes, les confiscacions de cartells electorals i el “ridícul” d’“enviar la Guàrdia Civil a perseguir impremtes”. També va incidir en això el portaveu d’entitats culturals de Lleida, Xavier Quinquillà, que va afegir que “no votem només independència, també votem llibertat i democràcia”. Per la seua banda, Rosa Peñafiel Cantano, que encapçala el moviment per a la retirada de noms franquistes dels carrers de la ciutat, va valorar que es tracta de “finalitzar la lluita” dels qui es van oposar a la dictadura. Per la seua banda, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) va afirmar ahir que “per cada cartell que ens prenguin, en posarem deu més en circulació”, després de la confiscació d’un milió de cartells a favor del sí a Montcada i Reixac (vegeu la pàgina 15).

Actes pel ‘sí’ a la Seu d’Urgell, Vielha, Juneda i Torrebesses

Altres actes de la campanya del referèndum es van sumar ahir al de Lleida ciutat. A la Seu d’Urgell, la consellera de Governació, Meritxell Borràs, va assegurar que “la gent no em transmet por, sinó indignació davant d’un Estat que ens atropella”. Va fer aquestes declaracions en un acte al costat de l’alcalde, Albert Batalla, a l’espera de declarar davant de Fiscalia per cedir locals municipals per votar, com uns altres 187 edils lleidatans. A Vielha es va celebrar el míting que l’ajuntament d’UA havia vetat, mentre que ERC va celebrar el seu en un local privat després que el consistori governat pel PDeCAT no els en cedís un de municipal. A Torrebesses, el suport a l’1-O va prendre la forma de trencada d’ous per la democràcia.