Protecció de dades investiga el possible accés il·lícit per fer el cens de l'1-O

EFE Actualitzada 18/09/2017 a les 16:55

© Cues per a la consulta del 9N el 2014. EFE

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha obert actuacions prèvies d’investigació per esbrinar si s’ha produït un accés il·lícit a bases de dades estatals per a la creació del cens electoral català, que pretenen utilitzar els impulsors del referèndum de l’1-0 per a la consulta. Aquesta actuació, que es produeix després que l’Agència hagi rebut una denúncia d’un ciutadà, ha portat a que aquest organisme hagi sol·licitat informació a diverses entitats, com l’INE o l’Agència Tributària, sobre els accessos a les seues bases de dades per part de la Generalitat o els ajuntaments a Catalunya.



Segons un comunicat de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), els fets denunciats podrien implicar l’existència de conductes contràries a la Llei Orgànica de Protecció de Dades en relació amb fitxers i tractaments sotmesos a la competència d’aquest organisme.



L’AEPD ha traslladat la denúncia a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a la que ha remès també un informe en el qual s’analitza l’absència de base legal per a la utilització de determinats amb els quals crear un cens electoral per part de la Generalitat de Catalunya.



Així, l’AEPD ha demanat a la catalana que li comuniqui la informació que pugui recollir com a conseqüència de la tramitació de la denúncia remesa i, en particular, la relacionada amb l’origen de les dades. En concret, l’AEPD ha reclamat informació a l’Institut Nacional d’Estadística (INE), a l’Agència Tributària, a la Tresoreria General de la Seguretat Social i al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat sobre els accessos a les seues bases de dades per part de la Generalitat o els ajuntaments a Catalunya.



L’elaboració del cens per a tota mena d’eleccions que se celebren a Espanya és una competència de l’Oficina del Cens Electoral, sota la supervisió de la Junta Electoral Central. Aquesta oficina, que està enquadrada en l’Institut Nacional d’Estadística, actualitza el cens tots els mesos amb la informació rebuda d’ofici pels ajuntaments, oficines consulars o encarregats del Registre Civil, però és una informació que només està disponible a nivell intern i no es facilita a cap organisme. Però el procés per elaborar el llistat per a unes eleccions concretes no s’inicia fins que la convocatòria de les mateixes surt publicada al Butlletí Oficial de l’Estat, el que no ha ocorregut amb el referèndum català, suspès pel Tribunal Constitucional.