Les Borges demana a la Fiscalia que retiri la instrucció que obliga la policia local a fer de policia judicial

REDACCIÓ Actualitzada 19/09/2017 a les 18:41

L’alcalde, Enric Mir, considera que “les institucions de l’Estat estan perdent la seva imparcialitat i credibilitat”

© Mir i Palau signen l'escrit enviat a la Fiscalia. Ajuntament de Les Borges Blanques

L´alcalde de les Borges Blanques, Enric Mir, i la primera tinent alcalde, Núria Palau, han enviat aquest dimarts a la Fiscal Cap Provincial de Barcelona un escrit demanant que es deixi sense efecte la instrucció adreçada a la Policia Local perquè efectuï tasques de policia judicial, orientades específicament a impedir la celebració del referèndum de l´1 d´octubre.



En l’escrit es fa constar que la instrucció de Fiscalia dirigida a les policies locals suposa una contradicció de l´acord adoptat per la “Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial” el 15 de juliol de 2015. Segons aquest acord aquestes tasques corresponen només a les forces de seguretat de l´Estat, a les policies autonòmiques i a determinades policies locals de grans municipis, però només pel que fa a faltes i delictes molt concrets i ja especificats en un conveni. Tenint en compte aquestes consideracions, l´alcalde i la regidora de governació han sol·licitat, formalment i per escrit, que sigui suspesa en el termini de temps més breu possible.



Enric Mir ha declarat que “les institucions de l’Estat estan perdent la seva imparcialitat i credibilitat. Ja n’hi ha prou de voler perseguir i criminalitzar a les persones, ja siguin ciutadania en conjunt o específicament els funcionaris i servidors públics”.



Al seu torn, Núria Palau ha exposat que "entre les prioritats de la nostra Policia Local hi ha sobretot la de vetllar per la seguretat i la bona convivència dels borgencs, pel que de cap manera podem admetre que una fiscal de Barcelona imposi als agents actuacions que no són competència seva".