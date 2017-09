Arrimadas i Albiol responsabilitzen Puigdemont del cartell d’Arran

PSC, PP i Cs van presentar denúncia als Mossos i aquest últim partit, també a Fiscalia || Els socialistes diuen que la Generalitat és còmplice de les amenaces

Els líders de Ciutadans i PP a Catalunya, Inés Arrimadas i Xavier García Albiol, respectivament, van acompanyar ahir a Lleida els seus edils a la Paeria, després que Arran (l’organització juvenil de la CUP) assenyalés en un cartell els regidors de PSC, Cs i PP per no donar suport a l’1-O. L’alcalde, Àngel Ros, els va rebre tots dos a l’ajuntament, però per separat. Els tres partits van presentar denúncia als Mossos d’Esquadra dilluns i Cs ahir ho va fer a Fiscalia. Arrimadas va acompanyar la portaveu de Cs a la Paeria, Ángeles Ribes, a presentar la denúncia, va qualificar el cartell d’“intolerable” i va defensar que “els demòcrates acudim als tribunals quan algú vol imposar la seua ideologia o ens volen intimidar”. Va culpar de la seua actuació el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per “assenyalar els alcaldes que han decidit no cedir espais municipals per a l’1-O” i veu una “total irresponsabilitat” que governi a la Generalitat. Respecte als cartells que inciten a la ciutadania a votar no, va fer broma dient que potser els ha imprès “Rufián des de la seua impressora del Congrés”.

Albiol també va culpabilitzar el president de l’actuació d’Arran. “Puigdemont assenyala els objectius polítics i la CUP dispara”, va subratllar, i va afegir que “estigmatitzar els que no tenen les teues mateixes idees forma part d’estats totalitaris”, va destacar. Va reconèixer que no “ens sorprenen aquest tipus d’accions perquè sabem que formen part de l’ADN d’aquestes agrupacions”. La regidora popular Dolors López va dir que actuacions com la d’Arran “em recorden l’Alemanya nazi quan assenyalaven els jueus”.

El primer secretari del PSC de Lleida, Òscar Ordeig, va mostrar el seu rebuig del cartell d’Arran, l’atac a l’ajuntament d’Alfarràs i els “insults i amenaces que reben” i va dir que les “males pràctiques d’entitats relacionades amb l’independentisme compten amb la complicitat de la Generalitat”.

Per la seua part, la portaveu del PSC a la Paeria va afirmar que no “m’agrada que m’assenyalin a cap cartell perquè això ja ho va fer Franco quan jo tenia 18 anys”.