Junqueras considera suspesa la intervenció dels comptes públics

Ja que el Suprem ha admès a tràmit el recurs del Govern contra Madrid || Hisenda insisteix que sense les dades de la Generalitat no podrà pagar les nòmines

La Generalitat manté el pols amb Madrid entorn de la intervenció dels comptes catalans. El vicepresident, Oriol Junqueras, va donar ahir per suspesa la mesura aprovada pel Govern de Mariano Rajoy ja que el Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs del Govern català. Fonts del Suprem van afirmar que la Genralitat podia haver demanat la suspensió com a mesura cautelaríssima, d’adopció urgent, o mesures cautelars simples. Asseguren que es van inclinar per les segones, la qual cosa atorga al Tribunal deu dies per adoptar una decisió.

Junqueras, en roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu, va afirmar que després de l’admissió a tràmit per part del Suprem es dirigiran a les entitats financeres per via administrativa i notarial. Junqueras va assegurar que el Govern central no pot retenir el que no és seu perquè són recursos propis de la Generalitat: “Què empara això? Hi ha alguna ordre judicial?”, es va preguntar. Per a ell, “si no hi ha una ordre judicial ni cap raó que l’empari, estarien cometent un delicte descomunal si ho fessin. I com els tercers permetrien que els convertissin en còmplices d’una cosa que no és legal?”. Al demanar-se-li com poden evitar la intervenció de les finances, el també conseller d’Economia va respondre que ho faran exercint les seues funcions i “convençuts que ningú no actuarà fora de la llei”.

Junqueras diu que el Govern pot pagar als seus treballadors malgrat l’enfrontament amb Madrid

Des del Suprem afirmen que el Govern no va demanar la suspensió urgent de la intervenció

Va afegir que els empleats públics catalans cobraran “segur i amb total normalitat” malgrat el contenciós que el Govern manté amb l’Executiu central sobre la intervenció de les finances catalanes. Va defensar que la Generalitat ha fet una “gestió exemplar” dels seus recursos i va assegurar que el Govern pot pagar als seus treballadors malgrat que existeixi aquesta situació actual de desacord amb l’Estat. Preguntat per si podria donar-se la circumstància que els funcionaris cobrin de la Generalitat i de l’Estat per separat, Junqueras va ironitzar: “Doncs quina sort tindran. Suposo que el ministeri d’Hisenda voldrà recuperar” el seu pagament.

Des del ministeri que dirigeix Cristóbal Montoro, van respondre a Junqueras afirmant que si el vicepresident no compleix l’ordre publicada en el BOE dissabte per la qual s’intervenen els comptes catalans, l’Estat no podrà pagar les nòmines dels funcionaris ni les factures relatives a Educació, Sanitat i Serveis Socials. Va advertir que ha de començar a remetre les dades ja si vol que les nòmines es paguin en termini.