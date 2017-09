Continuen les declaracions d'alcaldes lleidatans

REDACCIÓ Actualitzada 21/09/2017 a les 18:19

Carles Palau, de Bell-lloc, ha decidit no presentar-se a la citació

Aquest dijous han continuat les declaracions dels alcaldes als jutjats de Lleida. Avui ha estat el torn dels batlles de Juneda, Les Borges Blanques, Bell-lloc d'Urgell i Torregrossa. El president de la Diputació, Joan Reñé, ha volgut acompanyar els alcaldes de Juneda i Les Borges fins a les portes del Canyeret. Pel que fa a l'alcalde de Bell-lloc, Carles Palau, ha decidit no presentar-se a la citació. La resta d'alcaldes s'han emparat en el seu dret a no declarar.



La mobilització ciutadana tampoc ha fallat aquest dijous i un centenar de persones s'han concentrat a primera hora del matí a la Plaça Sant Joan per mostrar tot el seu suport als alcaldes citats.



Ampliarem la informació