Lliures amb càrrecs els detinguts per l’1-O i el Govern cessa el número dos de Junqueras

Per evitar que pagui multes i Puigdemont acusa Rajoy de ser el “guardià de la tomba” de Franco

Els sis detinguts que quedaven ahir pendents del jutge dels 14 arrestats dimecres per col·laborar amb el referèndum van ser finalment posats en llibertat al matí amb càrrecs i advertits que s’abstinguin de preparar el referèndum sobre la independència. Entre els alliberats, els números dos i tres de la conselleria d’Economia, Josep Maria Jové i Lluís Salvadó. Els altres són Francesc Sutrias, director de Patrimoni; Josuè Sallent, responsable del CTTI; Juan Manuel Gómez, tècnic informàtic de la conselleria d’Economia; Rosa Rodríguez Curto, directora general de serveis de T-Systems; i Josep Masoliver, tècnic informàtic de la Fundació.Cat. Tots hauran de comparèixer setmanalment davant del jutjat.

El jutge imputa tots els detinguts els delictes de malversació, desobediència i prevaricació i va excloure la sedició malgrat que la lectura inicial de drets per la Guàrdia Civil incloïa aquest delicte. Van passar a disposició judicial cap a les 12.00 i en tot just dos hores van quedar en llibertat després de negar-se a declarar. Durant la compareixença davant del jutge els arrestats van declarar emmanillats. A l’interior de la Ciutat de la Justícia alts càrrecs del Govern, com el vicepresident Oriol Junqueras, es van congregar per esperar els arrestats a la sortida del jutjat. Precisament, el consell executiu es va reunir al matí per decretar el cessament de Josep Maria Jové per evitar-li la multa decretada contra els membres de la sindicatura electoral de l’1-O. De fet, tots els membres titulars i suplents de la sindicatura electoral de Catalunya i de les sindicatures de demarcació van presentar la seua renúncia davant del Constitucional amb el mateix objectiu. El tribunal va acordar dijous de forma unànime la imposició de multes diàries de 12.000 euros per a cadascun dels set membres de la sindicatura creada pel Parlament per exercir a tall de junta electoral. En el cas dels síndics territorials aquestes multes ascendeixen als 6.000 euros.

D’altra banda, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va acusar ahir a la nit el Govern de Mariano Rajoy de ser el “guardià de la tomba” de Franco i va animar els catalans a votar sí a la independència per poder redactar una Constitució sense “militars franquistes” al costat. En un acte del PDeCAT a Sant Cugat del Vallès, va ironitzar amb l’anomenada operació Anubis de dimecres.

“El responsable del referèndum és el Govern”, diu Turull

El conseller de la Presidència, Jordi Turull, va assegurar ahir que “cap coacció d’aquestes, cap despropòsit, per molt gran que el vulguin fer, no frenarà res” de l’1-O. “El responsable del referèndum, per mandat del Parlament, és el Govern de la Generalitat”, és a dir, el president, el vicepresident i tots els seus consellers, “que assumeixen totes les responsabilitats”, va assenyalar Turull, que va ressaltar la responsabilitat col·legiada de les decisions sobre l’1 d’octubre.