Fiscalia ordena als Mossos identificar responsables de centres electorals

EFE Actualitzada 25/09/2017 a les 20:39

Trapero al·lega que ja investiguen els preparatius de l’1-O

El fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, ha donat instruccions al major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, perquè els seus agents identifiquin els responsables dels centres designats com a col·legis electorals per al referèndum de l’1-O.



En una instrucció, Romero de Tejada ordena a Traoero que els Mossos es personin en els centres educatius o administratius que farien les funcions de col·legi electoral en la consulta de l’1 d’octubre, suspès pel Constitucional, per identificar els seus responsables i prendre’ls declaració com a testimonis.



Els Mossos els demanaran, segons aquestes instruccions, que entreguin la documentació que tinguin sobre aquests fets (comunicació de la seua designació com a col·legi electoral, instruccions d’actuació, persones de contacte per a incidències, petició que entregui les claus, etcètera) i, en cas de tenir algun material electoral, que el requisin.



Per la seua part, els Mossos d’Esquadra han al·legat davant de la Fiscalia que estan investigant els preparatius del referèndum i disposen d’"un pla d’actuació" per complir les ordres del ministeri públic en la jornada de l’1 d’octubre, pel que creïn injustificat que es els a part de la coordinació del dispositiu.



Així ho afirma el major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, en un escrit, a què ha tingut accés Efe, remès al fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, en el qual lamenten que hagi deixat la coordinació del dispositiu de l’1-O en mans d’un comandament de la Secretaria d’Estat perquè això, assegura, "afecta la professionalitat i el prestigi" dels Mossos.