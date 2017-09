La cèl·lula d'Alcanar va comprar material per a explosius amb el DNI del detingut a Vinaroz

© Fotografia facilitada pel Ministeri de l'Interior de l'operació en la que Guàrdia Civil espanyola va detenir a la localitat valenciana de Vinaroz a un marroquí de 24 anys, amb permís de residència a Espanya, per col·laborar amb la cèl·lula gihadista responsable dels atemptats d'agost a Catalunya. Efe

Dos dels principals terroristes que van atemptar el passat 17 d’agost a Barcelona i Cambrils van utilitzar la documentació del jove marroquí detingut divendres passat a Vinaroz (Castelló) per comprar els components per fabricar l’explosiu conegut com "la mare de Satanàs". Així ho explica el jutge de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en un auto amb què envia a presó Said Ben Iazza, de 24 anys i resident a Espanya, per un delicte de col·laboració amb organització terrorista, penat amb entre 5 i 10 anys de presó.



Segons han informat fonts de l’Audiència Nacional, el detingut s’ha negat a declarar davant del jutge Andreu, que investiga els atemptats de Catalunya pels quals es troben a la presó dos terroristes, Driss Oukabir i Mohammed Houli Chemlal, i que va deixar un balanç de 16 persones mortes i més de 130 ferits.



En l’ordre de presó, el jutge explica que Said Ben Iazza mantenia relació amb "almenys" dos dels principals membres de la cèl·lula gihadista que va atemptar a Barcelona i Cambrils, Younes Abouyaaqoub -autor de l’atropellament a La Rambla- i Mohamed Hichamy -abatut a la localitat tarragonina. Ambdós van utilitzar la documentació de Said el 12 de juliol per comprar 100 litres de peròxid d’hidrogen (aigua oxigenada), en un establiment de Tortosa (Tarragona), una substància fonamental per a la confecció de l’explosiu TATP (triperóxido de triacetona), conegut com "la mare de Satanàs" i utilitzat pel Dáesh en els seus atemptats a Europa.



Després, Abouyaaqoub va traslladar la compra amb un cotxe que suposadament li hauria deixat Said per a tal efecte.

El 27 de juliol, Hichamy i Youssef Aalla -un dels morts en l’explosió del xalet d’Alcanar (Tarragona)- van adquirir, també amb la documentació Said, 240 litres de la mateixa substància. A més, segons el jutge, hi ha "constatació" de la presència de Said a Alcanar -localitat que es troba a poc més de deu quilòmetres de Vinaroz, on va ser detingut- el 23 d’abril i l’1 i 13 d’agost, "dates aquestes últimes en les quals la confecció del material explosiu era ja pràcticament conclusa".



De la seua relació amb els membres de la cèl·lula "unit a l’anàlisi de l’activitat telefònica i posicionaments en les dates de més interès per a la investigació, es determina que podria haver col·laborat amb els membres de la cèl·lula investigada, facilitant les tasques logístiques perquè la cèl·lula aconseguís assolir els seus objectius", assenyala Andreu a l'auto.



El jutge reconeix que aquests fets no han estat "refutats per l’investigat, que s’ha acollit al seu dret a no declarar" si bé existeixen prou indicis per portar-lo a presó per la seua suposada col·laboració amb la cèl·lula, ja desarticulada.



Segons la Guàrdia Civil, l’arrestat també mantenia una estreta relació amb Abdelbaki Es Satty, l’imam de Ripoll (Girona) i dinamitzador de la cèl·lula gihadista que també va morir en l’explosió d’Alcanar, encara que el jutge no el cita en el seu auto.