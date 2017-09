“Les institucions catalanes, pitjor que amb Franco”

Albiol adverteix a Lleida que “Rajoy no permetrà que ens separin d’Espanya” || Aplaudeix el control estatal dels Mossos

El president del PP de Catalunya, Xavier García Albiol, va acusar ahir a Lleida el Govern de Puigdemont d’“haver portat les institucions catalanes a una decadència que ni en temps de Franco no havia existit. Llavors les institucions catalanes no existien, però és que ara no tenen la legitimitat per representar tots els catalans”. Albiol va presidir en un restaurant de Lleida una trobada de càrrecs i simpatitzants del partit, a la qual va assistir la vicesecretària de Programes del PP i diputada Andrea Levy, que va acusar els dirigents de la Generalitat de “dilapidar els diners en un referèndum fraudulent que no se celebrarà i que es convertirà només en una festa dels independentistes, sense empara legal ni reconeixement democràtic”.

Va augurar que els dirigents independentistes hauran de donar explicacions per aquesta “confrontació entre catalans, per l’agitació i la recerca d’enemics.” Albiol va afirmar rotund que “des del Govern de la Generalitat s’està fent un cop d’estat” i va comentar que “em sembla fantàstic que la fiscalia coordini totes les policies en la mateixa direcció per defensar la democràcia i l’estat de Dret”. Va lamentar que “la manipulació dels llibres de text escolars o que s’arrossegui nens de deu anys a les manifestacions demostra que l’independentisme està abusant de la situació de confiança que va obtenir en els anys de la Transició, que va ser molt generosa”. Va assenyalar que “a l’independentisme no li importa aconseguir un finançament més gran o unes millors infraestructures sinó trencar Catalunya d’Espanya”. Va assegurar que “el Govern de Rajoy no permetrà que ens separin i ens converteixin en estrangers al nostre propi país. “Ens sentim espanyols i també molt catalans. Catalunya és la nostra terra, però Espanya, la nostra pàtria. No volem que ningú ens obligui a elegir entre una i una altra. La majoria de catalans vivim el doble sentiment de sentir-nos catalans i molt orgullosos de ser espanyols.”



Per la seua part, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, va assegurar ahir que “no hi ha cap previsió que faci pensar” en una intervenció de l’Exèrcit a Catalunya.