Puigdemont: "És inacceptable que l'Estat apel·li a la violència”

Actualitzada 25/09/2017 a les 10:26

El president de la Generalitat insisteix que “hi ha una gran majoria de gent a Catalunya que vol expressar-se democràticament”

© El president Puigdemont durant l'entrevista. Generalitat de Catalunya

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha qualificat aquest dilluns com a “injust i inacceptable” que l’Estat apel·li a la violència, que, ha dit “no ha estat ni serà mai una opció a Catalunya”. En una entrevista a France Inter, Puigdemont ha recordat que “Catalunya ho ha demostrat al món després de sis anys consecutius de grans mobilitzacions sense cap incident”.



Durant l’entrevista, que ha tingut lloc aquest dilluns al matí a la Maison de Radio France a París, el president ha garantit que hi haurà referèndum i “tot està en marxa” i ha afegit que “hi ha una gran esperança per part del poble català per expressar-se”. “És indiscutible que hi ha una gran majoria, de més del 80% de gent a Catalunya, que es vol expressar democràticament i el que fem és intentar donar-los veu”, ha assenyalat, i ha afegit que “no podem prejutjar el resultat, ens hem de comptar per saber si hi ha o no una majoria que vol ser independent”.



A preguntes de la periodista, el cap del Govern ha recordat que “el Regne d’Espanya ha signat tractats internacionals que reconeixen el dret a l’autodeterminació dels pobles i aquest és, evidentment, el cas de Catalunya”. Aquests tractats, ha explicat, “diuen clarament que en cas de contradicció entre el dret internacional i l’ordre constitucional, preval el dret internacional”.



En aquesta mateixa línia, Carles Puigdemont ha fet notar que el Tribunal Constitucional “està molt polititzat, integrat per militants del PP, fa sempre el que diu l’Estat, i té la credibilitat que té”.