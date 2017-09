Els Mossos acudeixen als centres escolars a identificar els responsables dels punts de votació

Segons la Fiscalia, l’entrega de les claus del recinte per al referèndum "podrà ser considerat un acte de col·laboració"

Els Mossos d’Esquadra han començat a acudir aquest dimarts als centres escolars de Catalunya que està previst que acullin urnes per al referèndum, per identificar i interrogar els responsables d’aquests centres i requisar el material que pugui haver rebut per a l’1-O, inclosos urnes i ordinadors. Segons han informat fonts pròximes a la investigació, agents de la policia catalana s’han presentat ja aquest matí en escoles, instituts i centres cívics designats com a punts de votació del referèndum, amb un "requeriment d’informació" en què pregunten als responsables dels locals si han rebut instruccions sobre l’1-O i identifiquen el seu "interlocutor".



Els agents, que en algun cas van uniformats, també comuniquen als responsables dels centres que, d’acord amb la instrucció que la Fiscalia Superior de Catalunya va dictar ahir, l’entrega de les claus del recinte per al referèndum "podrà ser considerat un acte de col·laboració" amb els delictes de prevaricació, desobediència i malversació i donar lloc a responsabilitats civils i penals.



D’acord amb el formulari de requeriment d’informació que porten els Mossos d’Esquadra, a què ha tingut accés Efe, els agents han d’identificar el responsable del centre i preguntar-li si "ha rebut alguna comunicació" per part del Departament d’Ensenyament o d’aquell al qual el local pertanyi, "sol·licitant la seua col·laboració en la celebració del referèndum". En cas d’haver rebut una "comunicació oral" sobre l’assumpte, la policia catalana demana al director del centre que especifiqui "la identitat de l’interlocutor (nom i cognoms) i el contingut de la informació transmesa" i que detalli les indicacions rebudes.



Si el responsable del centre ha rebut la comunicació per escrit, se li exigeix que entregui la documentació rebuda en relació amb els fets, inclosa la petició expressa d’entrega de les claus. En cas que el centre hagi rebut qualsevol tipus de material per a la celebració del referèndum -"paperetes, urnes, llistes de persones votants, ordinadors, etc...", especifica el requeriment-, els Mossos citen el responsable del local a entregar-l’hi per ser intervingut.



L’acta del requeriment, que ha de ser firmada pel responsable del centre, inclou quatre punts en els quals els Mossos recorden que està obligat a impedir l’obertura del local i a denunciar "sense demora" a la policia la presència de persones alienes al mateix.



Els agents adverteixen a més els responsables dels centres que han de posar immediatament en coneixement de la Fiscalia "qualsevol tipus d’amenaça, coacció o pressió per cedir el control del local" per part de particulars o funcionaris.

"Se li comunica que és rotundament falsa i sense fonament legal qualsevol comunicació administrativa que garanteixi que l’entrega del control del local, del qual és legalment responsable, li eximeix de responsabilitat en delictes derivats de l’organització del referèndum", afegeix l’acta presentada davant dels responsables dels centres.



En les reunions informatives fetes aquest matí a les comissaries dels Mossos d’Esquadra, s’ha comunicat als agents que han de completar el requeriment entre avui i demà per poder remetre'l a la Fiscalia com més aviat millor.