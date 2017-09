La Guardia Civil acudeix per segon dia a ajuntaments lleidatans per l'1-O

REDACCIÓ Actualitzada 26/09/2017 a les 11:18

Agents han demanat al secretari municipal de Tremp còpia del decret de suport al referèndum i també el correu electrònic de l’alcalde enviat a la Generalitat per a la cessió d’instal·lacions

© Gabriel Pena, alcalde de Seròs, dilluns amb el document. Òscar Mirón

Una parella d’agents de la Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a l’ajuntament de Tremp per demanar al secretari municipal una còpia del decret firmat per l’alcalde en suport al referèndum del pròxim diumenge.



Segons ha explicat a SEGRE a l’alcalde, Joan Ubach, els agents també han demanat al secretari el correu electrònic amb què el primer edil va confirmar a la Generalitat la cessió d’instal·lacions per celebrar el referèndum. En aquest sentit, el secretari ha dit a la Guàrdia Civil que ell no podia entregar aquest correu perquè estava a l’ordinador de l’alcalde.



Com ja va fer aquest dilluns en 9 consistoris, està previst que la Guàrdia Civil acudeixi avui a diversos ajuntament lleidatans per demanar els decrets de suport a l’1-O. En aquest sentit, la Fiscalia de Lleida ha ordenat a la Guàrdia Civil que, com a policia judicial, requereixi el decret als secretaris de fins a 31 ajuntament de la demarcació.