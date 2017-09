Mas dóna per fet que no podrà pagar els 5,2 milions i demana solidaritat

26/09/2017

L'expresident de la Generalitat Artur Mas.

L’expresident de la Generalitat Artur Mas i altres acusats per la consulta sobiranista del 9N de 2014 han donat aquest dimarts per fet que no podran pagar de la seua butxaca els 5,2 milions d’euros de fiança que els imposa el Tribunal de Comptes, pel que han demanat aportacions a la caixa de solidaritat. En declaracions a RAC 1, Mas ha explicat que els nou assenyalats pel 9N pel Tribunal de Comptes no poden "fer front a aquestes quantitats".



No obstant això, ha subratllada que "molta gent ha pres consciència" que aquests acusats van donar "la cara" per poder celebrar una consulta en què van participar 2,3 milions de catalans, pel que "no té sentit que nou ho perdem tot" i que "la resta no faci un petit esforç" per poder fer front a la fiança.



Mas ha animat els qui van participar en el 9N a "ajudar una mica" amb una aportació la "caixa de solidaritat" promoguda per les entitats sobiranistes per atendre aquest tipus de pagaments.



Per la seua part, l’exconseller de la Presidencia Francesc Homs ha considerat un "despropòsit" el procediment obert pel Tribunal de Comptes perquè "és directament il·legal, d’una irregularitat absoluta". Homs ha recalcat que "una cosa que va ser jutjada no pot tornar a jutjar-se", pel que, segons el seu parer, hi ha motius "per poder actuar contra els qui estan actuant d’aquesta manera contra l’Estat de dret".



L’exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau ha assenyalat que aquest procés és un "escarment" per intentar dissuadir els impulsors d’un referèndum l’1 d’octubre, mentre que l’exvicepresidenta del Govern Joana Ortega ha denunciat la "indefensió absoluta" que sent davant del Tribunal de Comptes.