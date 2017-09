El director dels Mossos: "Els policies estan per garantir drets, no impedir-los"

Actualitzada 27/09/2017 a les 11:43

© El conseller d'Interior, Joaquim Forn, i el director dels Mossos d'Esquadra, Pere Soler. EFE

El director dels Mossos d’Esquadra, Pere Soler, ha assegurat aquest dimecres que la "missió principal" de les policies "és garantir els drets, no impedir el seu exercici." En un missatge a Twitter, Soler es refereix així, encara que sense citar-lo expressament, a les instruccions de la Fiscalia perquè els Mossos d’Esquadra impedeixin la celebració del referèndum independentista de diumenge vinent, 1 d’octubre, suspès pel Tribunal Constitucional. "Que ningú no s’equivoqui, la missió principal de les policies, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional és garantir drets, no impedir el seu exercici", afirma.



El director dels Mossos d’Esquadra ha emès aquest missatge a Twitter poques hores abans que aquest migdia es faci a la Fiscalia Superior de Catalunya una nova reunió amb els responsables policials per coordinar el dispositiu per evitar la celebració del referèndum.



El major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, té previst acudir a la reunió a la Fiscalia per mostrar la preocupació que genera en la policia catalana l’última instrucció de la Fiscalia que els ordena precintar els col·legis electorals, davant del risc que entenen que això suposaria per a l’ordre públic.