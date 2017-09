Els Mossos van a l'ajuntament de Cervera per fer un qüestionari de l'1-O

REDACCIÓ Actualitzada 27/09/2017 a les 13:57

© La façana de l'ajuntament de Cervera Xavier Santesmasses

L’Ajuntament de Cervera ha rebut aquest dimecres la visita dels Mossos d’Esquadra per preguntar a l’alcalde, Ramon Royes, un qüestionari sobre la celebració del referèndum de l’1-O a la capital de la Segarra. Segons ha confirmat Royes, les preguntes estaven relacionades sobre si el consistori havia rebut paperetes i urnes per celebrar la consulta diumenge vinent.



L’alcalde ha decidit no respondre a cap de les qüestions i ha valorat la visita dels agents de "molt correcta".



Minuts abans, la Paeria de Cervera havia rebut la visita la policia judicial de la Guàrdia Civil a la recerca de la còpia certificada del decret de suport a l’1-O.



Royes ha dit que, segons el seu parer, "als Mossos els sabia greu fer aquest tipus de gestions".