Puigdemont convoca unilateralment per aquest dijous la Junta de Seguretat

EFE Actualitzada 27/09/2017 a les 13:00

© El president de la Generalitat, Carles Puigdemont. EFE

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocat per aquest dijous a les 12 hores la Junta de Seguretat de Catalunya, sense previ acord amb el Govern, per tractar de la coordinació del dispositiu policial a què la Fiscalia ha encarregat impedir el referèndum de l’1 d’octubre. Segons han informat fonts del govern català, Puigdemont, l’únic membre de la Junta que té potestat per convocar-la ja que la presideix, ha fixat per demà la reunió d’aquest òrgan, malgrat desconèixer si al mateix assistiran representants del Ministeri d’Interior.



El president català ha convocat de forma unilateral aquest òrgan de coordinació en l’àmbit de seguretat a tan sols quatre dies del referèndum de l’1-O, suspès pel Tribunal Constitucional, després dels recels dels Mossos d’Esquadra davant de les ordres que els dóna la Fiscalia Superior de Catalunya per impedir la votació.



L’última reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya es va celebrar, després d’anys de desacords, el passat 10 de juliol, i en ella el Govern i la Generalitat van acordar integrar els Mossos d’Esquadra al Centre d’Intel·ligència Contra el Terrorisme (CITCO) i la Taula d’Avaluació del risc terrorista.



La celebració d’aquesta cimera es va produir després de mesos de discrepàncies entre el Ministeri i la consellería d’Interior a l’hora d’intentar pactar una data, fins el punt que el mateix Puigdemont va arribar fins i tot a convocar-la unilateralment per al 3 de juliol, si bé finalment es va acordar amb Madrid dur-la a terme set dies després.



La decisió de Puigdemont de convocar per demà la Junta de Seguretat, sense tenir un acord previ amb el Ministeri d’Interior, s’ha produït poques hores després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi acordat mantenir de moment Diego Pérez de los Cobos, alt càrrec de la Secretaria d’Estat de Seguretat, en la coordinació del dispositiu policial per impedir el referèndum de l’1-O.



El major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, assistirà aquest migdia a una reunió de coordinació amb els comandaments policials a Catalunya convocada per la Fiscalia Superior de Catalunya, en la qual té previst mostrar la seua preocupació per la instrucció del Ministeri Públic que els ordena precintar els col·legis electorals, en entendre que aquesta mesura pot comportar problemes d’ordre públic