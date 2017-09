Tramesa de notificacions a membres de meses i Puigdemont diu que l’1-O és “imparable”

El Govern eludeix concretar més per evitar que la Guàrdia Civil requisi el material, com ja va fer una setmana enrere || “Les accions de Madrid per frenar el referèndum no es veien des del franquisme”

El Govern de la Generalitat ha posat la directa amb els preparatius de l’1 d’octubre i ahir va començar a enviar les primeres notificacions als membres de les meses electorals. Així ho va indicar la diputada de JxSí i secretària general d’ERC, Marta Rovira, que va eludir concretar més detalls per evitar que la Guàrdia Civil intercedeixi el material, com ja va fer una setmana enrere, al confiscar 45.000 notificacions per a les meses electorals de l’1-O a l’empresa postal Unipost. Rovira va indicar que encara no han arribat totes les indicacions. L’Executiu català preveu convocar 55.000 persones escollides per formar part de les meses, cada una formada per un president i dos vocals (i cada titular tindrà dos suplents).

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va insistir en un míting del PDeCAT a l’Hospitalet que “ningú” pararà el referèndum, malgrat l’“agressió severa i inèdita” del Govern del PP, que va remarcar que “no oblidarà mai”, com tampoc els “silencis còmplices”. A falta de tres dies perquè acabi la campanya



El Govern preveu convocar 55.000 persones per a les meses, formades per un president i dos vocals

−dissabte està prevista la jornada de reflexió−

, Puigdemont va advertir que “això no ho para ningú”. En aquest sentit, va alertar que “les accions del Govern espanyol per frenar l’1-O no es veien des de l’època franquista”. Puigdemont també va enviar un requeriment a la jutge del TSJC que instrueix la querella contra el Govern per l’1-O, Mercedes Armas, perquè ordeni a la Fiscalia catalana cessar la investigació sobre el referèndum i traslladar a l’autoritat judicial totes les seues actuacions. En el mateix acte, la consellera de Governació de la Generalitat, Meritxell Borràs, va recordar que fa falta “força, voluntat i amor propi” per aconseguir les fites.

Per la seua banda, la vicepresidenta del Govern central

, Soraya Sáenz de Santamaría, va advertir de la radicalització que suposaria que la Generalitat aprovés una declaració unilateral. “No crec que sigui bo per a ningú seguir el full de ruta dels més radicals i els més fanàtics, que són l’últim partit de Catalunya”, va dir, i va assegurar que l’1-O no se celebrarà.