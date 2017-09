Dastis diu que a Catalunya no hi haurà un referèndum sinó un "simulacre"

Assegura que "la realitat no és com la presenten els catalans"

El ministre espanyol d’Afers Exteriors, Alfonso Dastis, ha afirmat avui en una entrevista amb la cadena britànica "Sky News" que a Catalunya no se celebrarà demà un referèndum d’independència, encara que es produeixi un "simulacre de votació" en alguns llocs.

"No hi ha locals per votar, no hi ha paperetes, no hi ha autoritats per comprovar l’autenticitat dels resultats. Potser hi ha algun simulacre de votació en certs llocs i carrers, però no crec que hi vagi a haver cap referèndum", va afirmar.

Dastis va subratllar que les autoritats espanyoles faran "tot el que sigui possible" per assegurar que la jornada es desenvolupa de forma "pacífica".

"Els agents de les forces de seguretat estan mostrant molta moderació, actuant d’una manera proporcionada, i si hi ha violència no està venint d’ells. Encara que no hi ha violència física, hi ha intimidacions i assetjament per part dels grups que donen suport al referèndum", va assenyalar el ministre.

Dastis va afirmar que el Govern d’Espanya "ha mostrat la seua disposició a entrar en un diàleg" amb Catalunya, si bé va recalcar que aquesta negociació "ha de fer-se sense la precondició d’acceptar un referèndum" d’independència.

"La Constitució es pot esmenar a través de procediments ordinaris, legals i democràtics, està previst i certament podem fer-ho", va afirmar el ministre.

El titular d’Afers Exteriors va dir que Govern autonòmic català ha posat en marxa "una campanya de relacions públiques" basada en la propagació de "fets alternatius".

"La realitat no és com la presenten els catalans. No estan oprimits. El català es parla de forma àmplia a Catalunya i si hi ha algú amb dificultats per utilitzar la seua llengua són els parlants del castellà", va afirmar.